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    Собянин: понедельник в Москве будет нерабочим

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    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник в столице нерабочим. Соответствующее сообщение было опубликовано в его телеграм-канале вечером 24 июня.

    Отмечается, что решение было принято «в целях минимизации рисков».

    Тем не менее, как отметил Собянин, ряд организаций в Москве продолжат работу. В частности, городские службы и органы власти, предприятия ВПК и непрерывного цикла.

    Градоначальник призвал жителей Москвы воздержаться от поездок по городу и сообщать по номеру «112» о любых нештатных ситуациях.

    «Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах», — предупредил Сергей Собянин.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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