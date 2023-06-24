Собянин: понедельник в Москве будет нерабочим

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник в столице нерабочим. Соответствующее сообщение было опубликовано в его телеграм-канале вечером 24 июня.



Отмечается, что решение было принято «в целях минимизации рисков».

Тем не менее, как отметил Собянин, ряд организаций в Москве продолжат работу. В частности, городские службы и органы власти, предприятия ВПК и непрерывного цикла.



Градоначальник призвал жителей Москвы воздержаться от поездок по городу и сообщать по номеру «112» о любых нештатных ситуациях.



«Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах», — предупредил Сергей Собянин.

