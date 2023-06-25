Не выходной: в Москве в понедельник откроется биржа

Несмотря на объявленный выходной в Москве, биржа будет работать в понедельник, 26 июня, сообщила пресс-служба Банка России в своем telegram-канале.

«Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России, — сообщили в ЦБ. — По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня».

В Банке России добавили, что и сами работают в обычном режиме. Отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков. И представители финансовых организаций в Москве тоже будут продолжать выполнять свои ключевые функции.