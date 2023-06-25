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    Не выходной: в Москве в понедельник откроется биржа

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    Несмотря на объявленный выходной в Москве, биржа будет работать в понедельник, 26 июня, сообщила пресс-служба Банка России в своем telegram-канале.

    «Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России, — сообщили в ЦБ. — По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня».

    В Банке России добавили, что и сами работают в обычном режиме. Отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков. И представители финансовых организаций в Москве тоже будут продолжать выполнять свои ключевые функции.

    Как писала «Фонтанка», после того как на Москву выдвинулись колонны ЧВК «Вагнер», мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник в столице нерабочим. После того как подразделения развернулись в обратном направлении, было заявлено, что понедельник остается нерабочим.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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