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    ЧВК «Вагнер» движется по Липецкой области

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    14 комментариев

    Техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, сбоев в работе критической инфраструктуры не зафиксировано.

    «Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор.

    Он рассказал, что с ночи находится в оперштабе вместе с командой и представителями всех ведомств, все главы районов и службы на связи, «работают чётко и слаженно».

    Жителям области Артамонов советует не покидать свои дома и отказаться от любых поездок.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    ЧВК ВагнерМятеж ПригожинаЛипецкая область
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    Комментарии 14

    Гость24 Июн 2023 в 16:57
    Что там?? В конце пути ?
    +1−0
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