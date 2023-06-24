ЧВК «Вагнер» движется по Липецкой области

Техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, сбоев в работе критической инфраструктуры не зафиксировано.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор.



Он рассказал, что с ночи находится в оперштабе вместе с командой и представителями всех ведомств, все главы районов и службы на связи, «работают чётко и слаженно».