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    «Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Сергей Миронов — о мятеже в Ростове

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    Лидер справедливороссов Сергей Миронов призвал сторонников сплотиться вокруг президента. Такое заявление 24 июня предоставила «Фонтанке» его пресс-служба.

    Ранее Миронов не раз подчёркивал своё сочувствие ЧВК «Вагнер» и дружбу с Евгением Пригожиным и даже фотографировался с подаренной им кувалдой. Теперь Миронов заявил о недопустимости личных обид. «И кто бы по каким-либо причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте!» — сказал Миронов.

    Он добавил, что Россия помнит случаи в своей истории, когда «подобные преступные действия приводили Российское государство к неоправданной крови и к его ослаблению».

    «Мы не позволим дать врагу ни малейшего шанса. Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом», — заключил он.


    Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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