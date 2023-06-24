«Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Сергей Миронов — о мятеже в Ростове

Ранее Миронов не раз подчёркивал своё сочувствие ЧВК «Вагнер» и дружбу с Евгением Пригожиным и даже фотографировался с подаренной им кувалдой. Теперь Миронов заявил о недопустимости личных обид. «И кто бы по каким-либо причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте!» — сказал Миронов.

Он добавил, что Россия помнит случаи в своей истории, когда «подобные преступные действия приводили Российское государство к неоправданной крови и к его ослаблению».



«Мы не позволим дать врагу ни малейшего шанса. Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом», — заключил он.

