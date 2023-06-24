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    Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

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    Министерство обороны РФ выступило с обращением ЧВК «Вагнер». Утром 24 июня оно было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства. Бойцов просят «проявить благоразумие» и гарантируют безопасность.

    « Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», — говорится в заявлени Минобороны РФ.

    В нем подчеркивают, что несколько отрядов ЧВК «Вагенр» «осознали свою ошибку» и обратились за помощью. Им обеспечили безопасное возвращение в пункты постоянной дислокации.

    Минобороны попросило бойцов ЧВК «Вагнер» не только проявить благоразумие, но и выйти на связь либо с ведомством, либо с правоохранительными органами.

    Последние новости о происходящем смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.

    СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

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    МинобороныЧВК Вагнер
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