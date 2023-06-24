Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны РФ выступило с обращением ЧВК «Вагнер». Утром 24 июня оно было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства. Бойцов просят «проявить благоразумие» и гарантируют безопасность.



« Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», — говорится в заявлени Минобороны РФ.



В нем подчеркивают, что несколько отрядов ЧВК «Вагенр» «осознали свою ошибку» и обратились за помощью. Им обеспечили безопасное возвращение в пункты постоянной дислокации.



Минобороны попросило бойцов ЧВК «Вагнер» не только проявить благоразумие, но и выйти на связь либо с ведомством, либо с правоохранительными органами.

