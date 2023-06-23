Мать Илона Маска вмешалась в бой сына с Марком Цукербергом

Мать владельца Tesla и Twitter Илона Маска отменила его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. Об этом стало известно в пятницу, 23 июня, из публикаций Мэй Маск в соцсетях.



«Бой отменили. Большое облегчение <...>. На самом деле, я отменила бой. Я им еще не сказала <...>. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах <...>. Победит тот, кто окажется смешнее», — написала женщина (цитата по ТАСС).



Накануне стало известно, что Маск и Цукерберг решили разобраться при помощи кулаков: Илон написал, что готов к бою с Марком в клетке. Цукерберг ответил ему: «Send me location», что в данном случае можно перевести как «скажи только где».