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    Мать Илона Маска вмешалась в бой сына с Марком Цукербергом

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    Мать владельца Tesla и Twitter Илона Маска отменила его бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. Об этом стало известно в пятницу, 23 июня, из публикаций Мэй Маск в соцсетях.

    «Бой отменили. Большое облегчение <...>. На самом деле, я отменила бой. Я им еще не сказала <...>. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах <...>. Победит тот, кто окажется смешнее», — написала женщина (цитата по ТАСС).

    Накануне стало известно, что Маск и Цукерберг решили разобраться при помощи кулаков: Илон написал, что готов к бою с Марком в клетке. Цукерберг ответил ему: «Send me location», что в данном случае можно перевести как «скажи только где».

    *Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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