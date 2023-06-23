«Он описывает себя как хоббита». Письмо Толкина поклоннице продали за 20 480 долларов

Письмо писателя Джона Рональда Руэла Толкина, где он сравнивает себя с хоббитом, продали на торгах в Нью-Йорке за
Толкин отправил письмо 28 июня 1955 года своей поклоннице, которая первая прислала отзыв на роман «Властелин колец».
«Примечательное письмо, в котором он описывает себя как хоббита и рассказывает о том, сколь утомительной была работ по написанию шедевра», — говорится в описании лота.
Писатель делится, что из-за «робости и отсутствия склонности к авантюрам» идея отказаться от привычной пищи и табака вызывает у него только тревогу. Еще он добавляет, что хотел бы жить в безлюдном месте. «Это очень напоминает описание хоббита», — заявляет Толкин.
Также он пишет, что написание «Властелина колец» далось ему с огромным трудом. Процесс Толкин сравнивает с «восхождением на гору в тяжелых сапогах против сильного ветра в темноте».
Документ приобрел неназванный покупатель. Он купил еще три письма писателя, адресованные той же поклоннице.