«Он описывает себя как хоббита». Письмо Толкина поклоннице продали за 20 480 долларов

Письмо писателя Джона Рональда Руэла Толкина, где он сравнивает себя с хоббитом, продали на торгах в Нью-Йорке за 20 480 долларов. Об этом стало известно в пятницу, 23 июня, из публикации на сайте аукционного дома Bonhams.

Толкин отправил письмо 28 июня 1955 года своей поклоннице, которая первая прислала отзыв на роман «Властелин колец».

«Примечательное письмо, в котором он описывает себя как хоббита и рассказывает о том, сколь утомительной была работ по написанию шедевра», — говорится в описании лота.

