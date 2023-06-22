В открытый космос с красными лампасами. Российские космонавты вышли из МКС

Почти семь часов проведут в открытом космосе российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. В эти минуты они уже находятся за бортом Международной космической станции, им предстоят монтажные работы, передает 22 июня ТАСС.
Этот выход — седьмой для Прокопьева, он работает в скафандре «
Задача космонавтов: установка антенны на модуль «Звезда». Также они должны демонтировать научную аппаратуру «Сейсмопрогноз» и съемную кассету с образцами материалов, которые находились в открытом космосе за бортом станции