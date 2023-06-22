    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd84.25eur92

    В открытый космос с красными лампасами. Российские космонавты вышли из МКС

    1179
    6 комментариев

    Почти семь часов проведут в открытом космосе российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. В эти минуты они уже находятся за бортом Международной космической станции, им предстоят монтажные работы, передает 22 июня ТАСС.

    Этот выход — седьмой для Прокопьева, он работает в скафандре «Орлан-МКС» № 5 с красными лампасами. Петелин выходит в открытый космос в пятый раз, он облачен в скафандр «Орлан-МКС» № 4 с синими лампасами, уточняет ТАСС.

    Задача космонавтов: установка антенны на модуль «Звезда». Также они должны демонтировать научную аппаратуру «Сейсмопрогноз» и съемную кассету с образцами материалов, которые находились в открытом космосе за бортом станции 19 лет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МКСОткрытый космос
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close