В открытый космос с красными лампасами. Российские космонавты вышли из МКС

Почти семь часов проведут в открытом космосе российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. В эти минуты они уже находятся за бортом Международной космической станции, им предстоят монтажные работы, передает 22 июня ТАСС.



Этот выход — седьмой для Прокопьева, он работает в скафандре « Орлан-МКС » № 5 с красными лампасами. Петелин выходит в открытый космос в пятый раз, он облачен в скафандр « Орлан-МКС » № 4 с синими лампасами, уточняет ТАСС.

