Прорыв спровоцировал мощный фонтан у детсада на Караваевской улице

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Во время испытаний теплосети прорвало трубу возле детского сада на Караваевской улице в Невском районе Петербурга. Столб воды образовался в результате гидравлических испытаний днем 22 июня.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», во время испытаний в трубах было повышено давление воды для обнаружения дефектных участков. В целях безопасности температура воды в это время понижается до 40 градусов, уточнили там.
«При проведении гидравлических испытаний от ТЭЦ-22 в совместной зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» и другой сторонней организации был обнаружен ненадежный участок трубопровода диаметром 219 мм по адресу: ул. Караваевская, д. 29. Сообщение о дефекте с вытеканием теплоносителя на поверхность поступило в диспетчерскую предприятия в 12:34 22 июня. В 13:00 технологическое нарушение было локализовано», — сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
На предприятии отметили, что гидравлические испытания продолжаются, ненадежный участок трубы включен в график ремонтных работ и будет заменен в плановом порядке. Работы пройдут без отключения жителей ближайших домов от горячего водоснабжения.