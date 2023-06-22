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    Преступлений в России становится меньше. Но только не в IT — там рост на 27,5%

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    За пять месяцев этого года в России общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом 22 июня сообщает «МВД Медиа».

    Снижение зафиксировано по многим направлениям:

    • на 6,5% стало меньше преступлений против личности,
    • на 3,4% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
    • на 13,5% — разбоев,
    • на 22,7% — грабежей,
    • на 3,8% — уголовно наказуемых хулиганств,
    • на 17% — краж,
    • на 27% — квартирных краж,
    • на 25,7% — краж автомобилей,
    • на 6,4% — преступлений, совершенных в общественных местах,
    • на 24,5% — число грабежей в парках, скверах, на улицах и площадях,
    • на 15,5% — разбойных нападений,
    • на 4,1% — преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.

    Преступления с несовершеннолетними

    «Количество преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось на 7%. Число криминальных деяний, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 10,9%», — говорится в сообщении.

    Информационные преступления

    Рост преступлений наблюдается в сфере информационно-телекоммуникационных технологий — на 27,5%. Хотя мошенничеств с использованием электронных средств платежа стало меньше на 31,8%, а количество IT-краж осталось неизменным.

    Наркотики

    Выявлено и пресечено на 14,6% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Раскрыто около 47,5 тысячи (рост на 16,3%), в том числе на 61,1% больше фактов сбыта наркотиков и на 72,3% — фактов их производства. Изъято 9,6 тонны наркотиков и психотропных веществ.

    Пьяные ДТП

    Сохраняется тенденция к сокращению числа ДТП с участием нетрезвых водителей. За пять месяцев их стало меньше на 23,4%. Число погибших в них людей сократилось на 40,2%, число раненых — на 21,9%.

    Раскрытые преступления

    С января по май правоохранители раскрыли 431,4 тысячи преступлений. Высока раскрываемость изнасилований (99,8%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (98,9%), убийств (98,8%), разбоев (96,4%), грабежей (88,2%).

    «Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь — май 2023 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в Российской Федерации остается стабильной», — подчеркивают в МВД.

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