Преступлений в России становится меньше. Но только не в IT — там рост на 27,5%

За пять месяцев этого года в России общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом 22 июня сообщает «МВД Медиа».
Снижение зафиксировано по многим направлениям:
- на 6,5% стало меньше преступлений против личности,
- на 3,4% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
- на 13,5% — разбоев,
- на 22,7% — грабежей,
- на 3,8% — уголовно наказуемых хулиганств,
- на 17% — краж,
- на 27% — квартирных краж,
- на 25,7% — краж автомобилей,
- на 6,4% — преступлений, совершенных в общественных местах,
- на 24,5% — число грабежей в парках, скверах, на улицах и площадях,
- на 15,5% — разбойных нападений,
- на 4,1% — преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.
Преступления с несовершеннолетними
«Количество преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось на 7%. Число криминальных деяний, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 10,9%», — говорится в сообщении.
Информационные преступления
Рост преступлений наблюдается в сфере информационно-телекоммуникационных технологий — на 27,5%. Хотя мошенничеств с использованием электронных средств платежа стало меньше на 31,8%, а количество IT-краж осталось неизменным.
Наркотики
Выявлено и пресечено на 14,6% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Раскрыто около 47,5 тысячи (рост на 16,3%), в том числе на 61,1% больше фактов сбыта наркотиков и на 72,3% — фактов их производства. Изъято 9,6 тонны наркотиков и психотропных веществ.
Пьяные ДТП
Сохраняется тенденция к сокращению числа ДТП с участием нетрезвых водителей. За пять месяцев их стало меньше на 23,4%. Число погибших в них людей сократилось на 40,2%, число раненых — на 21,9%.
Раскрытые преступления
С января по май правоохранители раскрыли 431,4 тысячи преступлений. Высока раскрываемость изнасилований (99,8%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (98,9%), убийств (98,8%), разбоев (96,4%), грабежей (88,2%).
«Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь — май 2023 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в Российской Федерации остается стабильной», — подчеркивают в МВД.