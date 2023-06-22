Преступлений в России становится меньше. Но только не в IT — там рост на 27,5%

За пять месяцев этого года в России общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом 22 июня сообщает «МВД Медиа» .

«Количество преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось на 7%. Число криминальных деяний, которые совершены в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 10,9%», — говорится в сообщении.

Информационные преступления

Рост преступлений наблюдается в сфере информационно-телекоммуникационных технологий — на 27,5%. Хотя мошенничеств с использованием электронных средств платежа стало меньше на 31,8%, а количество IT-краж осталось неизменным.



Наркотики

Выявлено и пресечено на 14,6% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Раскрыто около 47,5 тысячи (рост на 16,3%), в том числе на 61,1% больше фактов сбыта наркотиков и на 72,3% — фактов их производства. Изъято 9,6 тонны наркотиков и психотропных веществ.

