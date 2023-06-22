Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46

Число погибших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции и масштабного затопления территорий в Херсонской области увеличилось до 46. Об этом 22 июня агентствам ТАСС и РИА Новости сообщили в экстренных службах.



По их данным, всего в результате ЧП погибли 46 человек, еще 122 пострадали — их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал о 41 погибшем. Он рассказал, что Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС.

Прорыв плотины на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды из Днепра хлынул на населенные пункты, расположенные внизу по течению. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек.