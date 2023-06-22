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    Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46

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    6 комментариев

    Число погибших в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции и масштабного затопления территорий в Херсонской области увеличилось до 46. Об этом 22 июня агентствам ТАСС и РИА Новости сообщили в экстренных службах.

    По их данным, всего в результате ЧП погибли 46 человек, еще 122 пострадали — их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.

    Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал о 41 погибшем. Он рассказал, что Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС.

    Прорыв плотины на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды из Днепра хлынул на населенные пункты, расположенные внизу по течению. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек.

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    Комментарии 6

    Гость22 Июн 2023 в 10:58
    а на том берегу сколько?
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