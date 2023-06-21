Несколько машин прижало к обочине из-за разлитого масла у моста Александра Невского

Четыре автомобиля занесло на проспекте Обуховской Обороны из-за разлитого машинного масла. О происшествии «Фонтанке» 21 июня рассказал Михаил — один из водителей, чья машина из-за скользкого покрытия столкнулась с поребриком.



По его словам, разлив — рядом с гостиницей «Москва». У одной из машин при столкновении с поребриком слетела подвеска, из-за чего пришлось задействовать эвакуатор. Остальные водители удалились с места своим ходом. Петербуржец высказал свои опасения по поводу других участников дорожного движения. «Дай бог, чтоб там никто из мотоциклистов не улетел, потому что там трамвайные пути посередине», — рассказал Михаил.