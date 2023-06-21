Пожиратели опухоли в таблетках. Петербургские ученые создали лекарство от рака из стрептококков

Ученые петербургского Института экспериментальной медицины создали препарат для лечения раковых опухолей — саркомы мягких тканей, лимфомы, остеосаркомы, саркомы Юинга, меланомы, рака почек и других. Его действующее вещество — бактерия стрептококк — Streptococcus Pyogenes. Лекарство готово к доклиническим испытаниям.



Патогенные стрептококки, клостридии, стафилококки или энтерококки живут в нас годами, но не вызывают болезнь. Почему организм от них не избавляется? Микробиологи из петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) допустили, что бактерии способны подавлять развитие опухолевых клеток, чтобы человек — их «дом» смог выжить. Они провели исследование на клеточных культурах, в ходе которого выяснили, что анаэробные (не требующие кислорода для жизнедеятельности) бактерии, могут жить и размножаться в злокачественной опухоли, питаясь веществами, высвобождаемыми из некротических опухолевых клеток. В области злокачественного образования иммунитет снижен, оно становится идеальной гаванью для выживания бактерий, которые «прячутся» от уничтожения иммунной системой хозяина. Чем больше их становится, тем больше раковых клеток они поглощают, а производят вещества, в том числе токсины и ферменты, разрушающие ткань опухоли или замедляющие ее рост.