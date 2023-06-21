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    Пожиратели опухоли в таблетках. Петербургские ученые создали лекарство от рака из стрептококков

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    Ученые петербургского Института экспериментальной медицины создали препарат для лечения раковых опухолей — саркомы мягких тканей, лимфомы, остеосаркомы, саркомы Юинга, меланомы, рака почек и других. Его действующее вещество — бактерия стрептококк — Streptococcus Pyogenes. Лекарство готово к доклиническим испытаниям.

    Патогенные стрептококки, клостридии, стафилококки или энтерококки живут в нас годами, но не вызывают болезнь. Почему организм от них не избавляется? Микробиологи из петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) допустили, что бактерии способны подавлять развитие опухолевых клеток, чтобы человек — их «дом» смог выжить. Они провели исследование на клеточных культурах, в ходе которого выяснили, что анаэробные (не требующие кислорода для жизнедеятельности) бактерии, могут жить и размножаться в злокачественной опухоли, питаясь веществами, высвобождаемыми из некротических опухолевых клеток. В области злокачественного образования иммунитет снижен, оно становится идеальной гаванью для выживания бактерий, которые «прячутся» от уничтожения иммунной системой хозяина. Чем больше их становится, тем больше раковых клеток они поглощают, а производят вещества, в том числе токсины и ферменты, разрушающие ткань опухоли или замедляющие ее рост.

    Исследователи ИЭМа создали препарат на основе разрушающих раковые клетки стрептококков: отредактировали геномы этих бактерий так, чтобы они были лишены свойств, из-за которых в организме человека может развиться патология, и чтобы лекарство работало целенаправленно — только в опухоли. В экспериментах на клеточных культурах оно показывает хорошие результаты. Ученые уверены, что с появлением современных технологий манипулирования геномом появилась возможность создания нового поколения безопасных и эффективных бактериальных таргетных препаратов для первичной терапии опухолей или дополнительной — в сочетании с другими лекарствами и методами лечения.

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