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    Друг основателя букмекерской конторы 1xBet Сергея Каршкова сообщил о его смерти после МРТ в Швейцарии

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    Основатель букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков скончался после процедуры МРТ в Швейцарии. Бизнесмену было 42 года. В России он был объявлен в международный розыск по делу о проведении азартных игр без лицензии, пишет 21 июня MSK1.RU.

    О смерти Каршкова, как пишет портал, в соцсетях сообщил его друг, признанный в России иноагентом Павел Мунтян*.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Павлом Мунтяном либо касается деятельности иностранного агента Павла Мунтяна

    По его словам, Каршков в швейцарской клинике проходил профилактическое обследование, которое включало в себя МРТ с контрастной жидкостью. Он утверждает, что в сочетании с процедурой она дала аллергическую реакцию, от которой бизнесмен впал в кому и скончался. StarHit также пишет о версии, что бизнесмен скончался в своем доме на Кипре, гражданином которого он был.

    В конце нулевых Сергей Каршков вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основали компанию 1хBet. В России ее сайт блокируется по требованиям законодательства. Следственный комитет объявил всех троих в международный розыск в 2019 году по делу о проведении азартных игр без лицензии. Следствие полагает, что с 2014-го по 2019 год Каршков, разработавший программное обеспечение для букмекерского сайта, заработал на ставках 63 миллиарда рублей.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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