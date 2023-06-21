Друг основателя букмекерской конторы 1xBet Сергея Каршкова сообщил о его смерти после МРТ в Швейцарии

Основатель букмекерской конторы
О смерти Каршкова, как пишет портал, в соцсетях сообщил его друг, признанный в России иноагентом Павел Мунтян*.
По его словам, Каршков в швейцарской клинике проходил профилактическое обследование, которое включало в себя МРТ с контрастной жидкостью. Он утверждает, что в сочетании с процедурой она дала аллергическую реакцию, от которой бизнесмен впал в кому и скончался. StarHit также пишет о версии, что бизнесмен скончался в своем доме на Кипре, гражданином которого он был.
В конце нулевых Сергей Каршков вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основали компанию
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.