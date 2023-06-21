Друг основателя букмекерской конторы 1xBet Сергея Каршкова сообщил о его смерти после МРТ в Швейцарии

Основатель букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков скончался после процедуры МРТ в Швейцарии. Бизнесмену было 42 года . В России он был объявлен в международный розыск по делу о проведении азартных игр без лицензии, пишет 21 июня MSK1.RU.



О смерти Каршкова, как пишет портал, в соцсетях сообщил его друг, признанный в России иноагентом Павел Мунтян*.