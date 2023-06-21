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    Водитель такси на севере Петербурга досрочно завершил поездку. Недовольная пассажирка заявила об избиении

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    Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства конфликта между таксистом и пассажиркой.

    Поздняя поездка для женщины завершилась внезапно около десяти вечера у дома 5/1 по Выборгскому шоссе. Об этом в полицию сообщил её муж, стало известно «Фонтанке» 21 июня. По его словам, водитель избил женщину и вытолкнул её из салона автомобиля «Хендэ».

    Женщина получила травмы: ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

    Однако к утру 21 июня письменное заявление о преступлении в полицию не поступало.

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