«Это были одни из самых страшных 10 минут». Как «Фонтанка» сама себе отключила YouTube и другие вредные сайты

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Родители петербургских школьников получили от учителей комитета по образованию и городского координационного совещания по обеспечению правопорядка рекомендацию устанавливать на телефоны детей «родительский контроль». В качестве примера были указаны конкретные приложения и одно из них «Фонтанка» протестировала. Рассказываем, почему это был неудачный опыт.



Каждому школьнику — «родительский контроль» Советы от городских властей, как следует позаботиться о безопасном использовании интернета детьми, в начале июня получили родители учеников одной из школ Фрунзенского района. Информацию передал классный руководитель.



«Рекомендовать родителям (законным представителям) детей, обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, устанавливать на их мобильные телефоны приложения для родительского контроля типа «Цензор», «КИДС 360» с целью предотвращения оказания негативного воздействия на психику несовершеннолетних материалов, содержащихся B информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», — сообщалось в документе.



В комитете по образованию подтвердили, что такая рекомендация действительно была, но заострили внимание на том, что ее исполнение не обязательно. Программы называются в качестве примера, но чем было обусловлено упоминание конкретно этих приложений, в комобразе ответить не смогли. «Фонтанка» решила приглядеться к программам и протестировать их.

Интернет-цензор — отечественная разработка. Это бесплатный фильтр, который не позволяет пользователю заходить на запрещенные сайты. Одним из инициаторов его создания СМИ называют предпринимателя Юрия Рязанова, совладельца производителя сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» и президента фонда «Наши дети». Есть несколько уровней защиты: от максимального, при котором пользователь может заходить только на те сайты, которые вручную были внесены в список разрешенных, до минимального, к которому подключается внутренняя база проверенных «белых» сайтов плюс популярные сайты незначительно отступающие от требуемых правил фильтрации, соцсети, файлообменники, блоги и даже онлайн-игры.



Последний раз программа обновлялась в 2011 году. Списки безопасных сайтов давно устарели. ООО «Интернет Цензор» утратило право владения одноименным доменом в 2016 году, а в 2017-м было ликвидировано. Но несмотря на это, на тематических сайтах пишут, что инструмент рабочий и популярен по сей день, однако ни о какой мобильной версии тут мечтать не приходится. Разработчики всего выпустили две: обычную версию для персонального компьютера и расширение для браузера Mozilla FireFox.

Вторая программа из числа рекомендованных кажется куда современнее и интереснее по функционалу. Kids360 есть в App Store и Google Play. Приложение разработано компанией Anko Solutions LLC, офис которой располагается Дубае. При этом оператором официального сайта программы выступает зарегистрированное в феврале 2023 года ООО «Кидс Аппс», принадлежащее предпринимателю из Перми Николаю Кузнецову. Он также возглавляет существующее с октября 2021 года ООО «Кидс 360» с выручкой 3,7 млн рублей и вместе с бизнес-партнером владеет более старым ООО «Рефрэш» с выручкой 370 миллионов. Оно связано с другим приложением похожей тематики — «Где мои дети», которое представляет собой GPS-трекер для отслеживания местоположения ребенка. «Рефрэш», которая приносит своим владельцам более 100 миллионов дивидендов в год, на 7% принадлежит компании «ФРИИ Инвест», «дочке» правительственного Фонда развития интернет-инициатив (68,97%), «Башинформсвязи» (27,15) и «Коммит кэпитал» (3,88%).



Как работает «родительский контроль» Корреспонденты «Фонтанки» решили проверить, как работает приложение на Iphone. В магазине App Store можно найти две версии, одна из которых устанавливается на телефон родителя (она называется Kids360), другая — на телефон ребенка (Alli360). Сначала устройства надо связать друг с другом через приложения. Для этого пользователь проходит отдельные круги ада, если у него не настроен семейный доступ в Apple ID. Впрочем, приложение пошагово рассказывает, что нужно делать и эта часть его использования оказывается самой простой и понятной.

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«Взрослый» придумывает пароль, с помощью которого может менять настройки на телефоне «ребенка»: устанавливать дневные лимиты экранного времени, запрещать или ограничивать доступ к различным приложениям или группам приложений.

«Фонтанка.ру»

Первым делом «Фонтанка» попробовала сама себе запретить Youtube. Это сработало — красная кнопка с белой стрелкой взяла и исчезла с рабочего стола. Но она нашлась выгруженной в App Store. «Ребенок» переустановил приложение и оно снова заработало — можно было и заходить в него, и просматривать видео, несмотря ни на какие запреты.

После этого применить какие-то либо ограничения не получалось. Пусть в приложении и стояло, что 7 приложений или сайтов находятся в списке заблокированных, на их посещение это никак не влияло. Не тратился и дневной лимит. Он как был так и остался на нуле, как будто «ребенок» не пользовался интернетом.

Ограничения не получилось выставить так, чтобы они работали, ни на детском, ни на родительством устройствах. Не помогла даже покупка подписки на месяц за 250 рублей. Кстати, оплата с карты «Мир» проходит без проблем, перевод осуществляется через иную платежную систему.



Тогда в пылу эксперимента «родитель» запретил «ребенку» вообще устанавливать приложения и App Store… бесследно исчез с «детского» телефона. Это были одни из самых страшных 10 минут в жизни зумера, айфон на его глазах почти превратился в кирпич. Но, к счастью, вернуть магазин приложений удалось — для этого нужно было удалить Alli360.

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Под впечатлением «Фонтанка» от лица разгневанного родителя обратилась в службу поддержки, но оператор не смог помочь с решением проблемы и попросил скриншоты. Другому оператору они не потребовались, но и он не смог сказать ничего вразумительного. «Фонтанка» также написала на единственный электронный адрес, указанный на сайте, но там вопросы перенаправили в чат поддержки.

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Я же ранее написала, что уже обращалась в чат поддержки и там не смогли помочь.

Жду вашего ответа, — пришел роботизированный ответ от оператора Джейса.

Просто напоминаю, что мы на связи! Через три часа этот чат закроется автоматически, — напомнила его робо-коллега Дора. Разговор в чате тем временем закончился советом переустановить приложение. Похоже, ничего другого в случае неполадок сделать нельзя. Любой реальный родитель на этой стадии плюнет и пойдет строчить негативные отзывы, но «Фонтанка» попробовала связаться с разработчиками.



«Трудности возникают нечасто и не у всех, но, к сожалению, возникают. Баланс довольных и недовольных клиентов отражает наш рейтинг и отзывы в маркетплейсе приложения. Хотелось бы с гордостью отметить, что он выше, чем у наших конкурентов», - сообщил генеральный директор компании «Кидс 360» Николай Кузнецов. Рейтинг Kids 360 в Google Play составляет сейчас 4,4, в App Store - 3,5. Для сравнения рейтинги других приложений: «Родительский контроль Мегафон» в Google Play - 3,2, в App Store - 3,6. Kaspersky Safe Kids в Google Play - 2,9, в App Store - 3,4. Google Family Link в Google Play - 4,1, в App Store - 4,3.

«Механизмы ( API ) операционных систем в данной сфере далеки от совершенства и часто меняются. В каких-то аспектах имеет место быть "искусственное ограничение функциональности" для разработчиков, так как каждая операционная система имеет собственное решение для контроля экранного времени. С этими проблемами сталкиваются все разработчики в нашем сегменте», - продолжил он.

По словам предпринимателя, ежедневная работа команды проекта заключается в том, чтобы проблем с использованием приложения не возникало. Также он прокомментировал размещение Kids 360 в международных магазинах от лица компании из Арабских Эмиратов. «Как вы знаете, сервисы, размещенные в маркетах приложений, могут продаваться worldwide и наш сервис не исключение. Для минимизации санкционных рисков приложение было размещено от имени нашей компании в ОАЭ, при этом прием платежей для пользователей в России осуществляется через российское юрлицо (осуществляется через РФ-процессинг), а международных платежей (осуществляется через маркетплейсы приложений) - через компанию в ОАЭ. Это обычная практика для компаний, которые хотят продавать сервисы и в России, и за рубежом», - пояснил Кузнецов. Родительский контроль: какое приложение выбрать В магазинах приложений «Kids360» — это далеко не единственный сервис родительского контроля. Среди них есть иностранные разработки. Например, Family Link от Google, собственный сервис Nintendo, разработанное в Казахстане Kid Security и украинская «Кроха».



Также обеспечить абонентов сервисом родительского контроля сейчас стремится каждый уважающий себя сотовый оператор. В феврале специальную детскую подписку запустил МТС. В нее входят услуги того самого GPS-трекера «Где мои дети» от пермских разработчиков. Помимо этого, туда включены и другие опции, в том числе подбор контента по возрасту, и все вместе это стоит 150 рублей в месяц.

Tele2 запустил родительский контроль в 2019 году. Сервис устроен стандартно: чтобы им воспользоваться, нужно установить приложение «Мои родители» на устройстве ребенка и «Мои дети» — на родительском смартфоне.



«Услуга помогает защищать детей от нежелательного контента, отслеживать местонахождение ребенка, определять список и временной промежуток использования ребенком приложений. При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах появится сообщение с указанием местоположения ребенка», — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе компании.



Услуга стоит 9 рублей в сутки, то есть 270–280 рублей в месяц. Для абонентов доступна также бесплатная версия с ограниченным функционалом, в рамках которого родитель может добавить в список один гаджет, контролировать заряд батареи устройства и получать уведомления о нажатии кнопок SOS и «Перезвони мне».

Аналогичный сервис предоставляет своим абонентам «Мегафон». Функционал схож с предыдущими примерами, но в том числе позволяет задавать «запретные» зоны — если ребенок пересечет их границы, родителю придет уведомление. В перечень нежелательных для детей интернет-ресурсов у оператора включены около 10 тыс. сайтов. В компании отмечают, что список обновляется ежедневно.

«Абонентская плата составит 5 рублей в сутки за 1 профиль. Можно подключить до 5 профилей. Абонентская плата списывается каждый день с мобильного счёта родителя. Управлять услугой можно в мобильном приложении для iOS и Android», — сообщили в пресс-службе оператора.



Вопросы о том, сколько у сервисов активных пользователей или абонентов, операторы оставили без ответа.

У одного из лидеров российского рынка кибербезопасности «Лаборатории Касперского» есть свой сервис родительского контроля под названием Kaspersky Safe Kids. Его можно установить на все популярные операционные системы: Android, Windows, macOS, iOS. Как и ожидалось от профильных специалистов, функционал здесь еще более широкий. Например, можно ограничить выдачу результатов по запросам в YouTube, которые родитель считает несоответствующими возрасту, или получать уведомления, если в соцсети VK к ребенку пытается добавиться контакт с большой разницей в возрасте.

Приложение предусматривает три вида подписки: бесплатную, пробную и премиум. В бесплатной доступны контроль активности в интернете, безопасный поиск на YouTube, контроль времени использования устройств и приложений, регулирование их использования по времени, возрастным ограничениям или категориям. Подписка на Kaspersky Safe Kids стоит 900 рублей за первый год. Продукт также входит в премиальную подписку для семьи, куда можно добавить до пяти устройств и пользоваться антивирусом, защитой от фишинга, поиском утечек данных, защитой от мошеннических звонков и другими «взрослыми» услугами. Но цена семейного пакета значительно выше — 2384 рубля в год.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании, приложение для родительского контроля регулярно обновляется, в том числе в AppStore и Google Play. На июнь 2023 года количество только через последний его загрузили более миллиона раз.

««Лаборатория Касперского» семь лет подряд принимает участие в оценке компонентов для родительского контроля компании AV-Test (Независимая организация, которая оценивает антивирусы ПО для обеспечения безопасности, базируется в Германии. — Прим. ред.). Только Kaspersky Safe Kids каждый раз получает сертификат рекомендованного решения», — отмечают в компании.



Какое решение выбрать и нужно ли вообще, каждый родитель определяет сам. Мы лишь напомним также, что такие базовые функции как местоположение устройства, ограничение экранного времени и использования конкретных приложений, есть в бесплатном приложении «Локатор» на устройствах Apple. На Android эти функции частично выполняет Google Family Link, а дальше — дело вкуса. Но не стоит недооценивать детей, которые учатся обходить плохо работающие ограничения и делятся способами друг с другом.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

