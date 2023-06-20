Карелин вручил военнослужащему ВС РФ миллион рублей за подбитый «Леопард»

Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard, получил денежную премию в 1 млн рублей. Сертификат вручил сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, сообщает 20 июня пресс-служба Минобороны РФ.
Мероприятие состоялось в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Также, как писала «Фонтанка», в «нулевой день ПМЭФ-2023» во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы» звезды телевидения и эстрады пообещали платить по миллиону рублей за каждый подбитый «Леопард». В команду входят владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (который изначально и был автором этой идеи), певица Елена Север, певцы Николай Басков и Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская. Впоследствии выяснилось, что к ним в их начинании присоединится и певец Юрий Антонов.