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    Карелин вручил военнослужащему ВС РФ миллион рублей за подбитый «Леопард»

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    Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший танк Leopard, получил денежную премию в 1 млн рублей. Сертификат вручил сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, сообщает 20 июня пресс-служба Минобороны РФ.

    Мероприятие состоялось в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

    Также, как писала «Фонтанка», в «нулевой день ПМЭФ-2023» во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы» звезды телевидения и эстрады пообещали платить по миллиону рублей за каждый подбитый «Леопард». В команду входят владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (который изначально и был автором этой идеи), певица Елена Север, певцы Николай Басков и Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская. Впоследствии выяснилось, что к ним в их начинании присоединится и певец Юрий Антонов.

    Министерство обороны Германии объявило о поставке танков Leopard 1 A5 для ВСУ в феврале 2023 года. Тогда Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины. Ранее Польша выражала готовность направить Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

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