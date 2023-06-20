Гособвинение просит вернуть Израйлита за решетку

В прениях сторон по делу бизнесмена Валерия Израйлита выступила сторона обвинения. Прокурор просит признать его виновным и приговорить к 9,5 годам колонии за валютные махинации.



Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда 20 июня, Израйлита судят по двум эпизодам статьи о валютных операциях на счетах иностранных компаний с использованием подложных документов. По версии обвинения, в 2013 году он фиктивно купил у своего же офшора с Британских Виргинских островов свою же яхту, для чего перевел из российской юрисдикции 6 млн долларов, предоставив банку договор купли-продажи. Позже он был отменен и деньги вернулись Израйлиту. Во втором случае речь шла о фиктивной продаже акций на 34 млн рублей.