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    Гособвинение просит вернуть Израйлита за решетку

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    В прениях сторон по делу бизнесмена Валерия Израйлита выступила сторона обвинения. Прокурор просит признать его виновным и приговорить к 9,5 годам колонии за валютные махинации.

    Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда 20 июня, Израйлита судят по двум эпизодам статьи о валютных операциях на счетах иностранных компаний с использованием подложных документов. По версии обвинения, в 2013 году он фиктивно купил у своего же офшора с Британских Виргинских островов свою же яхту, для чего перевел из российской юрисдикции 6 млн долларов, предоставив банку договор купли-продажи. Позже он был отменен и деньги вернулись Израйлиту. Во втором случае речь шла о фиктивной продаже акций на 34 млн рублей.

    Прокурор отметила, что по меньшему эпизоду просила бы 4 года, но истекли сроки давности, поэтому подсудимого от наказания можно освободить. По эпизоду в особо крупном размере она попросила приговорить Израйлита к 9,5 годам колонии общего режима. Подсудимый давным-давно под арестами — в СИЗО и дома, так что отсидел уже больше шести лет, что обвинение попросило учесть. Прокурор также указала, что Израйлит характеризуется положительно и нездоров, что является смягчающими обстоятельствами. Отягчающих обвинение не нашло.

    Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в легализации преступных доходов и хищениях денежных средств, которые были выделены на строительство порта Усть-Луга. Общий ущерб оценили в 202 миллиона рублей, а «Транснефть» дополнительно подала гражданский иск на 3,4 миллиарда рублей. В качестве доказательств ФСБ, которая вела дело, использовала специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Более трех лет бизнесмен провел под следствием в камере. В марте 2020 года суд изменил меру пресечения на домашний арест. После его вновь попытались отправить в СИЗО, но ничего не вышло. Дела по «Транснефти» были прекращены из-за сроков давности.

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