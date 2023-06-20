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    Дымка накрыла юго-запад Петербурга, люди страдали от запаха

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    2 комментария

    Жители юго-западных районов Петербурга ночью 20 июня страдали от запаха гари и дымки. Причина — в болотах.

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    В редакцию «Фонтанки» пришло множество писем с жалобами. «Низино, Стрельна, Петергоф, Ленинский проспект — сильный запах гари и дым на улице. Что-то очень сильно горит», — сообщил Кирилл. «В районе ЖК «Балтийская жемчужина» сильное задымление и запах гари», — написал Александр. «Красносельский район заполнен дымкой и едким запахом дыма», — рассказывала Елизавета.

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    По данным «Фонтанки», дым принесло с горящих болот в труднодоступном месте Ленобласти. Их сейчас тушат, в операции участвуют вертолёты.

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    Комментарии 2

    Гость20 Июн 2023 в 11:09
    А сейчас как?
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