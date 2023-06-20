Дымка накрыла юго-запад Петербурга, люди страдали от запаха

Жители юго-западных районов Петербурга ночью 20 июня страдали от запаха гари и дымки. Причина — в болотах.
В редакцию «Фонтанки» пришло множество писем с жалобами. «Низино, Стрельна, Петергоф, Ленинский проспект — сильный запах гари и дым на улице. Что-то очень сильно горит», — сообщил Кирилл. «В районе ЖК «Балтийская жемчужина» сильное задымление и запах гари», — написал Александр. «Красносельский район заполнен дымкой и едким запахом дыма», — рассказывала Елизавета.
По данным «Фонтанки», дым принесло с горящих болот в труднодоступном месте Ленобласти. Их сейчас тушат, в операции участвуют вертолёты.