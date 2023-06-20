«Туда же смыло все кладбища!» После взрыва на Каховской ГЭС купаться в Черном море стало опасно? Что говорит эксперт

Пока немногочисленные отдыхающие могут спокойно купаться: загрязненные воды Каховского водохранилища к крымским берегам не придут Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Вы видели море в Одессе — зеленого цвета в бензиновых разводах?! Какая же вода в Крыму, он же рядом?!! Неужели кто-то в такое море полезет купаться??» — это еще самое спокойное высказывание в интернете. «Хотели поехать в Анапу, но разве можно теперь купаться в Черном море — туда же смыло все кладбища!!!» Кто-то предсказывает, что вскоре вдоль берегов Крыма и Краснодарского края поплывут гробы, кто-то, насмотревшись видеороликов из Одесской области, предполагает, что обломки построек и стволы деревьев прибьет и к российским берегам. «Неужели пропал отпуск?» — задают друг другу вопрос взволнованные туристы. Тем более что в выходные уже запретили купания на пляжах Одессы, а также на Хаджибейском и Куяльницком лиманах. В СМИ появилась информация со ссылкой на Минздрав Украины, что в воде были обнаружены возбудители холеры. Неужели и к нашим берегам всё это приплывет и отдыхать на российских черноморских курортах стало опасно?

Чтобы узнать правильный ответ, журналист MSK1.RU поговорила с ведущим научным сотрудником, руководителем отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского » Российской академии наук, кандидатом биологических наук Алексеем Петровым. Самые вредные загрязнения — удобрения и ГСМ — Алексей Николаевич, можно ли уже сейчас оценить, какие загрязняющие вещества и в каком количестве попали в Черное море? Наши туристы очень волнуются, не опасно ли в этом году купаться в Крыму и Краснодарском крае.

— После разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС возникли серьезные экологические изменения — это факт. Но в первую очередь это гуманитарная, социально-экономическая катастрофа: жители затопленных сёл и деревень потеряли дома, имущество, пострадали физически. Мои коллеги и я глубоко сочувствуем их беде, участвуем в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Что же касается природы, то хоть вода сейчас и отступила с затопленных территорий, всё еще сохраняются значительные экологические угрозы водному бассейну и экосистеме в нижнем течении Днепра, включая Днепро-Бугский лиман.



Сам по себе интенсивный сброс воды в Черное море из Каховского водохранилища в таких объемах для природы не фатален, скорее напоминает большой весенний паводок. Бывает, что подмытые водой деревья, растительный мусор, льдины запирают русло реки или канала. Вода долго не проходит, и приходится эту «пробку» даже взрывать. И тогда большой объем воды резко устремляется в море. Так бывает весной в Керченском проливе (ледоход из Азовского моря в Черное), в низовье Волги у Астрахани, на других реках России и иных стран.



Каховская ГЭС построена в 1956 году — последняя, шестая ступень Днепровского каскада электростанций. Плотина и водохранилище ГЭС позволяли регулировать стоки Днепра, использовать воду для выработки электроэнергии, орошения сельскохозяйственных земель, речной навигации, снабжали водой промышленные районы Криворожья и Донбасса. Но район Каховской ГЭС густонаселенный: в водохранилище долгие годы сбрасывались стоки от промышленной Криворожско-Запорожской агломерации, в него стекали воды с орошаемых и удобряемых полей. Эти стоки несли с собой различные загрязняющие вещества (пестициды, тяжелые металлы, отходы химических производств), которые могли осаждаться и накапливаться на дне водохранилища, а сейчас при бурном течении вымываются из донных илистых грунтов, поднимаются в водную толщу и движутся к Черному морю.



Рассказы о гробах, которые скоро приплывут к берегам Крыма и мусоре, что завалит побережье, — интернетные страшилки, далекие от реальности. Туристам ничего не угрожает Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— А кладбища и скотомогильники, которые были затоплены и размыты, — это же биологическая угроза. Или нет?

— Конечно, это очень плохо, но не следует думать, что каждый скотомогильник — это обязательно захоронение животных, болевших сибирской язвой. И не каждое кладбище — это чумные захоронения. Согласно природоохранному законодательству России, Украины и других стран, вдоль берегов любого водохранилища, в том числе и Каховского, обязательно существуют водоохранные зоны шириной в 300–500 метров — на этой территории запрещается размещение не только скотомогильников, складов удобрений, ГСМ и иных экологически опасных объектов, но даже хозяйственных и жилых построек. Сами затопленные города и поселки: Алешки, Кардашинка, Голая Пристань и другие — не промышленные, а сельскохозяйственные, в них нет крупных вредных производств, поэтому, в основном, были залиты сады, смыты огороды, сельскохозяйственные посевы. Это, безусловно, большая трагедия для людей, но для экологической ситуации гораздо опаснее то, что водой могли быть залиты животноводческие и птицефермы, склады удобрений, горюче-смазочных материалов с местных МТС, загрязнения с которых теперь выносит течением в Днепро-Бугский лиман и Черное море.



От Одессы грязные воды идут в Болгарию — Да, кадры из Одессы пугают — прибой зелено-бензинового цвета. Но Крым и Кавказ же рядом — наше черноморское побережье тоже станет «зеленоморским»?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта экологическая катастрофа в наибольшей мере сказывается на экосистеме Днепро-Бугского лимана. Ниже Каховки и Херсона в сформированную дельту впадают две реки — Днепр и Буг, образуя лиман длиной до 70 и шириной до 10 километров . Именно лиман, проходя через Херсонскую и Николаевскую области Украины, впадает в акваторию Черного моря у Очакова. От Днепро-Бугского лимана до Одессы около 60– 70 километров . Если брать среднюю скорость переноса морских водных масс за счет основного черноморского течения в 15– 20 километров в сутки, то с 6 июня , когда случилась беда, к 10 июня первые воды, поступившие в море из Каховского водохранилища и Днепра, уже достигли берегов Одессы. И продолжают поступать, неся с собой и грязь, и бытовой, и промышленный мусор.

«Купаться на пляжах в Одессе сейчас, конечно, нельзя» Алексей Петров, кандидат биологических наук

В течение двух-трех недель этот мусор и растворенные загрязняющие вещества с течениями могут дойти до берегов Румынии и Болгарии. Туристы, которые собирались отдохнуть на пляжах этих стран, должны следить за экологической обстановкой, ведь мы не знаем точно, что именно и в каком количестве попало в воду после разлива Днепра.

Российские курорты спасают течения и мидии — Алексей Николаевич, а когда эти грязные воды «приедут» к берегам Крыма, Краснодарского края и Кавказа?

— Впадающие в Черное море реки и дующие ветра сформировали Основное черноморское течение, которое имеет циклонический тип (против часовой стрелки) и, двигаясь вдоль берегов, разделяется Крымским полуостровом на 2 больших круговорота — Западный (охватывающий акватории от Крыма до берегов Болгарии) и Восточный (акватории от Крыма в сторону Кавказа до побережья Грузии и Турции). Эти два круговорота еще называют «очки Книповича» по имени выдающегося русского гидролога и океанолога Николая Книповича, который открыл и описал их около 100 лет назад. Эти «очки», можно сказать, относят водные массы от берегов Крыма в западном направлении, поэтому загрязненные стоки из Каховского водохранилища и Днепро-Бугского лимана не должны вообще попасть к нашим черноморским берегам. Даже для тех, кто отдыхает на западном побережье Крыма, никакой угрозы нет, наоборот, течение приносит к этим берегам чистую воду из центральных акваторий моря, а грязную уносит в западном направлении. Теоретически, обойдя весь круг по морю, эти водные массы, двигаясь вдоль побережья Турции, Абхазии и Грузии, дойдут к нам через несколько лет. Но к этому времени Черное море уже самоочистится.



Течения Черного моря устроены так, что отгоняют от берегов Крыма и Краснодарского края грязные воды Каховского водохранилища. И Черное море остается по-прежнему чистым Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— А как происходит это самоочищение?

— Морское экологическое самоочищение — сложный многоуровневый геохимический и биологический процесс. Прежде всего загрязненные воды перемешиваются в огромных объемах чистой морской воды, а часть загрязнений растворяется, понижая концентрации до экологически безопасных. Помимо этого, включаются процессы химических взаимодействий: опасные вещества вступают в реакцию между собой, с иными соединениями в морской воде, постепенно превращаясь в нерастворимые формы, либо в биологически неопасные. Третий важный фактор самоочищения — биологические организмы. Весь этот смываемый водами органический мусор — питательная основа для живущих в море водорослей, планктона, рыб и, главное, организмов-фильтраторов — тех же моллюсков-мидий. Мидии профильтровывают через жабры огромные объемы морской воды, очищая ее и осаждая на жабрах вредные вещества. А со временем выпускают их обратно в воду в виде комка слизи, но они уже перестают быть столь токсичными. Поселения мидий и других моллюсков-фильтраторов на прибрежных камнях и гидротехнических сооружениях (набережные, причалы и т. п. ) создают так называемые фильтрационные пояса.

«Например, ученые подсчитали, что одна крупная мидия может профильтровать и очистить за сутки до 50–70 литров морской воды» Алексей Петров, кандидат биологических наук

А все поселения мидий в северо-западной части Черного моря в год профильтровывают до 40 кубических километров воды.



Черное море на наших берегах беды туристам принести не должно Фото: Татьяна Князева / 74.RU Поделиться Поделиться





— Получается, есть мидий в этом году не стоит? А рыбу?

— Собирать диких мидий на скалах и запрещено природоохранным законодательством. Во-вторых, их ткани после фильтрации загрязненных вод могут содержать высокие концентрации опасных для здоровья химических веществ, токсинов, а также болезнетворных бактерий и вирусов. Но есть мидии, выращенные на специальных марикультурных фермах (такие есть и у побережья Крыма, и в Краснодарском крае), конечно, можно. Там мидий выращивают в чистых акваториях, они проходят обязательный санитарный контроль.



Что касается рыбы…

«Если рыба была поймана в Днепро-Бугском лимане, то я не советую ее пробовать» Алексей Петров, кандидат биологических наук

В Каховском водохранилище (в той части, что от него осталась после сброса 75% объема водных масс) также не стоит. Но для промышленного морского рыболовства угрозы нет: рыба нагуливает и питается в огромных акваториях открытой части Черного моря, поэтому угроза для людей минимальна. Сами рыбные запасы Черного моря тоже не пострадают. А вот в Каховском водохранилище, конечно, большинство рыбы погибнет. Пострадает фермерское рыбоводство и в Крыму: искусственные пруды наполнялись из Северо-Крымского канала, который обмелеет или вообще может пересохнуть.



Водохранилище наполнится за несколько месяцев — Есть ли возможность восстановить экологическую ситуацию в регионе? Например, снова возвести разрушенную часть дамбы? Сколько потребуется времени, чтобы снова наполнить Каховское водохранилище?



— Для людей разлив Каховского водохранилища — это гуманитарная катастрофа, а для природы — временные трудности. Деревья и крупные кустарники, как правило, выдерживают такие продолжительные заливы, так что все сады не погибнут. Недельный разлив, пусть и шириной 2–3 километра на протяжении 30–40 километров, — это доля процента от общей площади пахотных земель региона, так что земледелие критически не пострадает. Основная проблема, которую придется решать, — орошение.

«Каховское водохранилище потеряло более 70 процентов воды, и, как быть дальше с орошаемым земледелием окрестных полей и садов, еще придется думать»

Водохранилище можно будет снова наполнить, ведь сама дамба сохранилась, а разрушена только ее верхняя часть. Сейчас Днепр просто возвращается в историческое русло, но если восстановить верхнюю часть дамбы, то примерно за 6–8 месяцев ложе Каховского водохранилища снова заметно наполнится. Но подчеркну, восстановиться на первом этапе может только водный объем. Однако разрушенная экосистема водохранилища: микробиология, водные растения, беспозвоночные, насекомые, рыбные запасы — сможет восстановиться не раньше, чем через 4–5 лет. И прежде чем заниматься вопросами восстановления экологии, должны закончиться боевые действия.

Северо-Крымский канал был построен в 1979 году. По нему вода из Каховского водохранилища поступала в засушливые районы Херсонской области и в Крым. 80 процентов воды из Северо-Крымского канала использовались для нужд сельского хозяйства, выращивания риса и промышленного выращивания рыбы в прудах. 20 процентов воды шли в водохранилища для обеспечения Северного и Восточного Крыма. В апреле 2014 года Украина прекратила подачу воды из Каховского водохранилища в Северо-Крымский канал. 26 марта 2022 года подача воды была восстановлена.



Специалисты рассказывали, как отразится подрыв Каховской ГЭС на сельском хозяйстве и когда смогут восстановить саму ГЭС.