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    Жара нагрела Петербург до «желтого» уровня погодной опасности

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    В ближайшие дни в Петербурге ожидают потенциально опасную погоду. Горожан просят соблюдать осторожность.

    По данным Росгидрометцентра, с трех часов дня 20 июня до трех часов дня 22 июня на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности, сообщает 19 июня пресс-служба городской администрации. Улицы завалило «сугробами» из тополиного пуха, который очень легко воспламеняется и по которому огонь распространяется моментально. Его поджог нередко оборачивается серьезным пожаром. В саду Сан-Галли сегодня тушили помещение для хранения инвентаря, которое, со слов районной администрации, загорелось из-за подожженного пуха.

    Сегодняшний день может стать самым теплым 19 июня за последние 15 лет, в ближайшие дни сохранится такая же жаркая погода, а во второй половине недели атмосферный фронт принесет ливни и грозы.

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