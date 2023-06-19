Жара нагрела Петербург до «желтого» уровня погодной опасности

В ближайшие дни в Петербурге ожидают потенциально опасную погоду. Горожан просят соблюдать осторожность.
По данным Росгидрометцентра, с трех часов дня 20 июня до трех часов дня 22 июня на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности, сообщает 19 июня пресс-служба городской администрации. Улицы завалило «сугробами» из тополиного пуха, который очень легко воспламеняется и по которому огонь распространяется моментально. Его поджог нередко оборачивается серьезным пожаром. В саду Сан-Галли сегодня тушили помещение для хранения инвентаря, которое, со слов районной администрации, загорелось из-за подожженного пуха.
Сегодняшний день может стать самым теплым 19 июня за последние