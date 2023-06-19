Главный синоптик Петербурга рассказал, когда изменится погода

Совсем скоро в Петербург придут ливни с грозами — и станет прохладнее. А пока в городе и области идеальное время для купания. Об этом 19 июня рассказывает главный петербургский синоптик Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«В выходные дни северо-восточный ветер, пусть и не сильный, поменял фон температуры воздуха. В Санкт-Петербурге с +28,7 градуса , которые наблюдались в пятницу, температура понизилась до +21,7 градуса в воскресенье», — пишет синоптик.

