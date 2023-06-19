Главный синоптик Петербурга рассказал, когда изменится погода

Совсем скоро в Петербург придут ливни с грозами — и станет прохладнее. А пока в городе и области идеальное время для купания. Об этом 19 июня рассказывает главный петербургский синоптик Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«В выходные дни северо-восточный ветер, пусть и не сильный, поменял фон температуры воздуха. В Санкт-Петербурге с
Купальный сезон в разгаре, «особенно хорошо в небольших озерах, вода в которых значительно прогрелась». А вот в Финском заливе северо-восточный ветер согнал теплую воду к западу, подняв снизу холодную воду. В Шепелево у Соснового Бора в пятницу температура воды достигла 21 градуса, в воскресенье понизилась до 14, а сегодня утром — вообще до 12 градусов.
В атмосфере продолжаются преобразования. Давление то понижается, то растет, и это отражается на погоде: к нам идут дожди, на востоке Ленобласти они ожидаются уже сегодня, хотя температурный фон остается довольно высоким —
«Надо отметить, что в дожде и температура воздуха будет пониже. Надеюсь, польет везде, хотя, как всегда, бывают и сухие сюрпризы на нашем огороде», — отмечает Колесов.