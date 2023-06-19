Жара в Петербурге усиливается. Погода может поставить рекорд

Воздух в Петербурге продолжает прогреваться. Сегодняшний день, по оценке «Яндекса», может стать самым тёплым 19 июня за 15 лет наблюдений: 26 градусов, на 8 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков не ожидается, ветер при этом слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.

