Жара в Петербурге усиливается. Погода может поставить рекорд

Воздух в Петербурге продолжает прогреваться. Сегодняшний день, по оценке «Яндекса», может стать самым тёплым 19 июня за 15 лет наблюдений: 26 градусов, на 8 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков не ожидается, ветер при этом слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 11–13 градусов, днем составит 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.
«Сегодня большая часть территории Ленинградской области окажется под влиянием малооблачного и сухого антициклона, и только на востоке региона короткими дождями отметится атмосферный фронт. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 19 июня выдалось в 1963 году, плюс 3 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 29. Так что сегодня и дневная, и ночная температура — повышенные, а УФ-индекс приблизится к высокому уровню, отмечает «Яндекс».
Примерно такая же погода сохранится и в ближайшие дни.