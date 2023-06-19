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    Whoosh переходит на российские комплектующие для электросамокатов

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    Сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил о локализации производства комплектующих для них в России. Так компания планирует сэкономить 20% бюджета на детали во втором полугодии 2023 года, говорится в ее заявлении от 19 июня.

    Как сообщают в Whoosh, компания вместе с местными подрядчиками организовала производство комплектующих, чаще всего подлежащих замене. Это резиновые коврики, грипсы (специальные ручки для велосипедов и самокатов), заглушки для них и другие детали. Сейчас от 30 до 90% флота в зависимости от региона РФ используются с локализованными комплектующими. В следующем сезоне ими планируют оснастить 100% флота, который сейчас насчитывает 133 тысячи устройств в России и СНГ.

    Сэкономленные в результате локализации производства средства компания обещает направить, в том числе, на развитие технологий, направленных на безопасность, образовательные проекты, повышение знаний ПДД среди пользователей кикшеринга.

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