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    Гражданин Турции утонул в Петербурге. В город он приехал неделю назад

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    1 комментарий

    Иностранец утонул в Орловском карьере в Петербурге.

    О ЧП в водоеме Приморского района в службу 112 сообщили накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 июня. Очевидцы сообщали, что в Орловский карьер прыгнул мужчина. И не вынырнул.

    До приезда полиции тело утопленника успели вытащить на берег в районе дома 6 по Заповедной улице. Его личность установлена — это 39-летний гражданин Турции. Он приехал в рабочих целях в Петербург чуть больше недели назад.

    Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 1

    Гость19 Июн 2023 в 09:52
    Не Анталия, все таки….
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