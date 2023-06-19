Гражданин Турции утонул в Петербурге. В город он приехал неделю назад

Иностранец утонул в Орловском карьере в Петербурге.



О ЧП в водоеме Приморского района в службу 112 сообщили накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 июня. Очевидцы сообщали, что в Орловский карьер прыгнул мужчина. И не вынырнул.



До приезда полиции тело утопленника успели вытащить на берег в районе дома 6 по Заповедной улице. Его личность установлена — это 39-летний гражданин Турции. Он приехал в рабочих целях в Петербург чуть больше недели назад.



Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

