Кто зарабатывает на патриотизме. Отраслевое ФГУП передало компании Аркадия Ротенберга заказы на 414 миллионов

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ФГУП «Роспатриотцентр» (или, как написано на его сайте, «Роспатриот») — один из крупнейших в стране госзаказчиков акций, фестивалей и праздников. За 2022 год его портфель заказов превысил 1 млрд рублей, а самый большой заказ получила компания Аркадия Ротенберга. «Фонтанка» изучила, как распределяются эти деньги среди российского бизнеса.



Полное наименование «Роспатриотцентра» — ФГУП «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». Предприятие подконтрольно Федеральному агентству по делам молодежи, однако его траты на госзакупках в разы больше, чем у самого агентства, которое львиную часть своего бюджета распределяет через гранты.



В целом пул подрядчиков «Роспатриотцентра» весьма диверсифицирован. Из 3,7 млрд рублей, разыгранных за последние пять лет, на крупнейшего партнера пришлось 11 % , а на пятерку лидеров — 40 % . В общей сложности организаторами патриотических мероприятий и поставщиками услуг стали 165 организаций и физических лиц.



В минувшем году общий объем размещенных закупок составил почти круглую цифру: 1 000 053 313 рублей, распределенных между 67 заказами.

Самым большим стал подряд на 246 млн рублей в ноябре 2022 года . За эти деньги московское ООО «Гранат » оказало ряд услуг по организации Международного форума гражданского участия «#МыВместе». За организацию этого же форума, но уже в декабре 2023 года «Гранат» спустя три месяца должен получить еще 168 млн рублей. Таким образом, именно эта компания является крупнейшим подрядчиком «Роспатриотцентра» с общим результатом 414,4 млн рублей.



Выручка «Граната» в 2022 году на фоне сотрудничества с «Роспатриотцентром» подскочила в пять раз, до 531 млн рублей. Правда, организация патриотических форумов не выглядит очень рентабельным занятием. Чистая прибыль компании по итогу года составила всего 3 млн рублей.

В контракте 2022 года удивляет, что при стоимости оказываемых услуг в 243 млн оговаривается, что НДС с этой суммы уплачиваться не будет, так как компания работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). При этом, согласно закону и разъяснениям ФНС, верхний предел дохода, до которого можно применять УСН, в 2022 году составлял 219,2 млн рублей.



Есть и еще одна особенность этого подряда — согласно контракту, не менее 50 % работ и соответствующую оплату должны получить на субподряд предприятия «малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций». Отметка о передаче части работ на 123 млн рублей в карточке контракта действительно есть. Однако там, видимо, какая-то ошибка, потому что субподрядчиком там называется все то же ООО «Гранат» с тем же адресом и тем же ИНН.



Назвать «Гранат» с выручкой более чем в полмиллиарда рублей субъектом малого предпринимательства язык не поворачивается, тем более что его единственный владелец — Аркадий Ротенберг, учредитель спортивного клуба «Явара» и совладелец СМП-банка.



«Гранат» был учрежден еще в 2007 году, правда, совсем другими людьми. Это была одна из компаний экосистемы студии «Красный квадрат», основного поставщика контента для Первого канала. Когда владелица студии, многолетняя соратница Константина Эрнста Лариса Синельщикова в 2014 году продавала ее Аркадию Ротенбергу, «Гранат» был назван компанией, которая «занимается интернет-поддержкой производимых «Красным квадратом» передач». Следы этого остались сейчас в обозначенном основном виде деятельности — «разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги».



Однако когда владельцем «Граната» вместо безликих кипрских офшоров стал лично Аркадий Ротенберг, компания начала пробовать другие виды заработка: организацию мероприятий за государственные деньги. До этого фирма под управлением гендиректора Вячеслава Мирончука в целом не бедствовала. И до прихода Ротенберга, и в первые годы уже с ним выручка измерялась сотнями миллионов, похоже, за счет продолжения работы в контуре «Красного квадрата». А затем, видимо, пришла пора идти на вольные хлеба: в 2017 году выручка составила всего 71 млн рублей, а чистая прибыль — символические 56 тыс . Видимо, иметь акционером Аркадия Ротенберга — не всегда значит жить богато.



Первый блин еще в 2016 году вышел комом — компанию не допустили к проведению чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», который за 7 млн планировали власти Москвы. Зато удалось зацепиться за технический подряд — изготовление пластиковых панелей для фотовыставки «Полет над Россией» для парка Зарядья ( 340 тыс . рублей).



Зато настоящим прорывом стал 2018 год, когда в числе подрядчиков «Граната» появились аппарат Общественной палаты РФ и структура Росмолодежи ФГУП «Форумная дирекция». Для первой «Гранат» занимался организацией 140 небольших мероприятий, снабжая их техникой и бумагой, проводя опросы участников и отчитываясь презентациями в PowerPoint. А вот от Росмолодежи удалось получить уже настоящий опыт проведения действительно массовых госмероприятий: «Национальной молодежной кинопремии» и молодежного форума «Таврида».

Именно тогда и определился новый основной вид деятельности — из 110 млн рублей денежных поступлений 92 пришлись именно на организацию госмероприятий. Однако переход на новую модель работы был болезненным. в последующие годы «Гранату» приходилось довольствоваться лишь мелкими подрядами вроде проведения расширенного совещания Минсельхоза за 8 млн . Логична и беда с финансами. Впервые с 2010 года компании пришлось жить в убыток, причем черная полоса длилась с 2018 по 2021 год, когда бухгалтерии удалось впервые выйти на прибыль в 1 млн рублей. Тогда удалось получит заказ на 17 млн рублей от госинститута РИЭПП на проведение премии «За верность науке», и это была треть всей годовой выручки «Граната».



Так что когда 27 февраля 2022 года «Роспатриотцентр» объявил конкурс на проведение очередного форума «#МыВместе», это стало действительно новой страницей в истории «Граната».

Второй по объему исполненных контрактов «Роспатриотцентра» — ООО «Коннект» . Его владелец Заур Насиров не такой статусный и опытный участник рынка госзаказа, однако выручка сопоставима с «Гранатом» — 522 млн рублей. На подрядах «Роспатриотцентра» он заработал в общей сложности 353 млн , но для этого ему пришлось получить не два, а сразу 11 подрядов.



Прежде чем получить действительно крупный заказ (такой же по размеру, как у «Граната»), пришлось заниматься более мелкими: организовывать акцию «Вахта памяти» ( 4,3 млн рублей), проводить Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции ( 3 млн рублей), марафон «Фестиваль больших перемен» ( 34,5 млн рублей), фестиваль «Уличная классика» ( 7,8 млн рублей) и фестиваль исторической реконструкции ( 21,6 млн рублей).



Только после года такой работы, в феврале 2023-го, в конкурентной борьбе предложив меньшую цену (в отличие от «Граната», который получал подряды как единственный поставщик), «Коннект» получил право стать агентом «Роспатриотцентра» по исполнению заданий в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Общая сумма работ по этому лоту составила 234 млн рублей.

Известна точная сумма вознаграждения агента — 2,3 % от общей суммы, или 5,4 млн рублей. Предполагается, что остальная сумма должна быть потрачена им на проведение мероприятий.

Уже после этого «Коннекту» удалось получить от «Роспатриотцентра» еще пять контрактов на общую сумму 46 млн рублей.

Замыкает тройку крупнейших подрядчиков «Роспатриотцентра» с показателем в 340 млн рублей ООО «Промоушен трейд» Арама Амирджаниди, предыдущий организатор форума «#МыВместе». В 2021 году он получил на его проведение 192 млн рублей. После того как это мероприятие перешло к «Гранату», Арам Амирджаниди не стал опускать руки, а организовал еще десять патриотических мероприятий на общую сумму в 97 млн рублей.



Самым успешным петербургским подрядчиком стало ООО «Панацея» предпринимателя Павла Иванова с результатом 182 млн рублей с 2020 года . Еще тогда компания за 45 млн рублей подготовила координаторов волонтерских и молодежных организаций. Позже записала в свой актив конкурс детских социальных проектов «Мой первый бизнес» ( 21,5 млн рублей), дважды провела образовательные форумы для представителей сферы патриотического воспитания (28,5 и 24,6 млн ), обучающую программу «Голос поколения» ( 29,5 млн ), а самым денежным подрядом «Панацеи» стало в этом году проведение программы «Голос поколения. 4 сезон» за 33,3 млн рублей.



Справедливости ради, «Роспатриотцентр» хоть и крупнейший госзаказчик «Панацеи», но в прошлом году обеспечил его лишь 40 % выручки — около 80 млн . Остальное принесли подряды Росмолодежи, комитетов по работе с молодежью Петербурга, Ленобласти и Москвы и многие другие не связанные с этой темой госорганы.



В частности, у «Панацеи» длинный и плодотворный опыт сотрудничества с петербургским комитетом по развитию туризма. Фирма Павла Иванова с 2018 года представляла туристический потенциал города на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и даже во Франции и Бельгии (в 2019 году), организовывала приезды в город блогеров.

Замыкает топ-5 подрядчиков «Роспатриотцентра» ассоциация «Военные мемориалы», созданная еще в 1991 году для обеспечения сохранности воинских захоронений за рубежом. Судя по давно не освежаемой финансовой отчетности, в основном заработок ассоциации обеспечивается именно ежегодными подрядами от «Роспатриотцентра» на содержание в России захоронений иностранных воинов (примерно по 23–28 млн рублей в год).



В числе других крупных подрядчиков «Роспатриотцентра» — петербургское ООО «Синэф» , контролируемое семьей экс-зампреда правительства Архангельской области Артема Вахрушева, в свое время возглавлявшего местный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Самый заметный заказ — историко-культурный форум «Истоки» за 85 млн рублей — это уже в апреле 2023 года . А всего вышло подрядов на 147 млн рублей.



Похоже, что 2023 год станет рекордным для «Роспатриотцентра». Только за первые 5 месяцев 2023 года уже осваивается более 855 млн (против миллиарда за весь 2022 год ). К сожалению, спрогнозировать объем заказов на этот год невозможно. В открытом доступе бюджет и финансовые показатели ФГУПа не раскрываются. Судить о них можно лишь косвенно — по объему оказанных услуг и товаров. На просьбу «Фонтанки» раскрыть параметры своего бюджета и размер получаемых от государства субсидий и грантов в «Роспатриотцентре» за неделю не нашли времени ответить.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

