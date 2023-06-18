В Петербурге уличную художницу задержали за граффити не в ее стилистике

Художница и иллюстратор Надежда Опалинская была задержана в Петербурге из-за крупной надписи, оставленной на стене доходного дома А. А. де Рошефора на углу Мытнинской и 9-й Советской улиц. Ее яркие и романтичные работы украшают петербургские заброшенные здания и безликие железобетонные заборы. Но в отделе она оказалась из-за высказывания для арт-группы «Явь».



Черная надпись с объяснением, что такое «рашка», появилась на указанном доме 12 июня. Неизвестный художник перечислил сербское княжество, поезда, стиль в архитектуре, реку. В этот же день в УМВД по Центральному району было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия. Поиском автора работы в том числе занимались сотрудники центра «Э» . В итоге оперативники вышли на Надежду Опалинскую. После беседы ее отпустили под обязательство о явке.