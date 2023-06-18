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    В Петербурге уличную художницу задержали за граффити не в ее стилистике

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    9 комментариев

    Художница и иллюстратор Надежда Опалинская была задержана в Петербурге из-за крупной надписи, оставленной на стене доходного дома А. А. де Рошефора на углу Мытнинской и 9-й Советской улиц. Ее яркие и романтичные работы украшают петербургские заброшенные здания и безликие железобетонные заборы. Но в отделе она оказалась из-за высказывания для арт-группы «Явь».

    Черная надпись с объяснением, что такое «рашка», появилась на указанном доме 12 июня. Неизвестный художник перечислил сербское княжество, поезда, стиль в архитектуре, реку. В этот же день в УМВД по Центральному району было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия. Поиском автора работы в том числе занимались сотрудники центра «Э». В итоге оперативники вышли на Надежду Опалинскую. После беседы ее отпустили под обязательство о явке.

    Ранее художница становилась фигуранткой дел об оскорблении представителя власти и о краже (последнее было прекращено в связи с примирением сторон).

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    ГраффитиЗадержание
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость18 Июн 2023 в 13:02
    Когда начнут задерживать барыг за наркограффити?
    +0−0
    28024160618 Июн 2023 в 12:38
    И почему я не удивлен?
    Опять безработная художница мается от безделья.
    Устроилась бы на работу - глядишь, и времени на всякие глупости не оставалось бы и голова прочистила ь бы.
    А если уж так хочется малевать на стенах, пусть купит участок, построит на нем стену и рисует.
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 12:17
    Действительно! Зачем объяснять на стене то, что и так всем понятно ?..
    +0−0
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