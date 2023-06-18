В Петербурге уличную художницу задержали за граффити не в ее стилистике

Художница и иллюстратор Надежда Опалинская была задержана в Петербурге из-за крупной надписи, оставленной на стене доходного дома
Черная надпись с объяснением, что такое «рашка», появилась на указанном доме 12 июня. Неизвестный художник перечислил сербское княжество, поезда, стиль в архитектуре, реку. В этот же день в УМВД по Центральному району было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия. Поиском автора работы в том числе занимались сотрудники
Ранее художница становилась фигуранткой дел об оскорблении представителя власти и о краже (последнее было прекращено в связи с примирением сторон).