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    ПМЭФ-2023

    На ПМЭФ анонсировали доступность инновационных зарубежных лекарств без их клинических испытаний в России

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    6 комментариев

    Сегодня клинические испытания новых препаратов, только выходящих на фармрынок, в России не проводятся. Отвечая на вопрос, вернется ли международная фармацевтика с клиническими исследованиями, Владимир Шипков, руководитель филиала «Ассоциации международных фармпроизводителей» в РФ сказал, что она не прекращала текущие исследования, некоторые даже расширяются. Новые — да, зарубежная фарма приостановила, потому что нет условий для их проведения из-за опасений компрометации данных клинических исследований, в том числе из-за изменившейся логистики по доставке биообразцов.

    Как выводить новые препараты на российский рынок для наших пациентов без локальных исследований? Владимир Шипков сообщил, что отработка соответствующих документов сейчас ведется в Евразийской комиссии. Ассоциация работает над этим со всеми регуляторами ЕАЭС. Но не оставляются и попытки задействования наших 1,5 тысячи клинических баз в локальных многоцентровых международных исследованиях. Противоречий и препятствий со стороны Минздрава нет и не было.

    Вообще, по мнению Владимира Шипкова, сотрудничество зарубежной биг фармы и российской в области инноваций никуда не делось. Оно продолжается. Но в части российского развития инновационного производства фармпрепаратов правильной экосистемы нет. В центр надо поставить защиту прав интеллектуальной собственности, в том числе со стороны государства, несмотря на то, что это сложно и недешево.

    «У РФ есть потенциал для развития инноваций в фармацевтике, но его надо реализовать, чтобы вывести на мировой уровень. И надо формировать спрос на инновации со стороны государства, — говорит Шипков. — А у нас "Биокад" создает инновационное лекарство, но имеет проблемы с включением его в списки ЖНВЛП, потому что основное требование — нулевое воздействие на бюджет, а так не бывает».

    Мировая фарма суммарно тратит сейчас на разработку новых молекул свыше 250 млрд долларов в год. В разработке на начало 2023 года находится 9 тысяч кандидатов в молекулы. Из них не более 50 будут иметь успех. Еще 10–15 лет назад международные фармпроизводители выпускали в течение 5 лет не более 35–40 новых молекул, только в 2022 году этот показатель вырос (видимо, за счет синергии фармы в ковид и постковид) до 64 молекул. Каждая из них до поступления к пациенту стоит от 10 до 15 млрд долларов.

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    Комментарии 6

    Гость17 Июн 2023 в 16:40
    Россия пошлет туда удобрения. там с ним смешивают муку. из него лепят таблетки и отправляют в россию
    +0−0
    trianon212817 Июн 2023 в 16:39
    Выживут лишь те, кто не пользуется услугами медицины и не принимает лекарств. Здоровая нация. Ай, да многоходовошник! 🤣🤣🤣
    +0−0
    Михаил Микушин17 Июн 2023 в 16:34
    "Мировая фарма суммарно тратит сейчас на разработку новых молекул свыше 250 млрд долларов в год." А что такое "разработка новых молекул"? А, знатоки? И что такое "старые молекулы"?
    +1−0
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