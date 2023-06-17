«Обострились запахи людей и помоек»: переболевшие коронавирусом рассказали о новой побочке. Откуда она взялась?

Несмотря на окончание пандемии коронавируса , сама инфекция никуда не пропала, и каждую неделю в России выявляются тысячи новых случаев заболевания Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Пандемия коронавируса официально завершилась, все ковидные ограничения сняты, но сама инфекция при этом никуда не пропала. За минувшую неделю в России выявили около 7 тысяч случаев заболевания, в управлении Роспотребнадзора говорят о том, что преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон. Но в последнее время появились случаи неожиданных осложнений — у переболевших коронавирусом стало обостряться обоняние, и это несмотря на то, что обычно люди жалуются на отсутствие запахов после ковида. Вместе со специалистами разбирались, действительно ли это какой-то новый побочный эффект ковида и откуда он берется.



О своих побочных эффектах корреспондентам MSK1.RU рассказали москвичка Вероника Никулина и екатеринбурженка Марина Козлова. Обе говорили о том, что болезнь прошла быстро и начиналась как обычная простуда, но затем появились ломота в теле, перепады от озноба до жара и резкое повышение температуры. — Болезнь прошла за пять дней, но потом я стала сильно чувствовать запахи, — поделилась своими наблюдениями Вероника Никулина. — Сильно обострились запахи людей и помоек, как бы это смешно ни звучало. Это произошло как-то внезапно, как только я поправилась. Теперь я чувствую запах пота мимо проходящих людей. А если они пользуются духами, то этот шлейф преследует меня еще несколько метров. <...> Если сравнивать с ковидом, когда на несколько месяцев пропали вкусы и запахи, то это даже приятная в каких-то моментах побочка.

— Переломало меня с дикой температурой, безумной болью в суставах да еще внезапно вылезшим стоматитом, потением в три ведра и ознобом, как в ядерную зиму, — рассказала Марина Козлова. — А потом — резко стало всё нормально. Но обоняние обострилось. Я ощущаю запах стирального порошка из ванной. Я задыхаюсь от цветущего куста, который, я раньше всегда думала, вообще не пахнет. На днях чуть не рехнулась в кофейне от запаха мужского пота, которым пропитался диван. Свой собственный запах после сна ощущаю как газовую камеру. В офисе через пять этажей сверху я слышу запах лака, а снизу — запах свежего хлеба.

По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва, последние варианты коронавируса, которые циркулируют в разных странах, указывают на возвращение осложнений с потерей обоняния:

— Большая часть респираторных вирусов все-таки поражает слизистую верхних дыхательных путей. А это сопряжено с ухудшением обоняния. При вирусных инфекциях бывают симптомы усиленной восприимчивости к звукам, к свету. Тогда звуки и свет начинают раздражать. При гриппе такое бывает, при бешенстве и клещевом энцефалите. Причина — повреждение нервной системы уже, а не верхних дыхательных путей.

Иммунолог Николай Крючков подтвердил, что усиление обоняния свойственно при повреждении нервной системы, которое является одним из ковидных осложнений. Такое обонятельное расстройство называется паросмией — это искаженное восприятие запахов: какие-то могут притупляться, какие-то усиливаются, а какие-то и вовсе изменяются. — Это проявление «длинного» ковида, который называют постковидом. В острую фазу пандемии часто говорилось о том, что люди теряют обоняние — на это жаловались до 20% заболевших, приличный процент. Но речь шла не о потере обоняния — в большинстве случаев это были его изменения, как раз та самая паросмия, — отметил Николай Крючков. — Обонятельный анализатор устроен таким образом, что если повредить рецепторы или проводящие пути, то восприятие запахов изменяется. Например, те запахи, которые казались приятными, человек перестает ощущать, а те, которые казались нейтральными, наоборот, стали особо острыми, усиленными, хотя в действительности остались обычными.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.



По словам иммунолога, ОРВИ и другие бактериальные инфекции верхних дыхательных путей затрагивают слизистую носа и ткани около нее. При остром или хроническом воспалительном процессе обонятельные рецепторы отекают и на какое-то время перекрывают доступ воздуха. — Таким образом, обоняние резко ухудшается, но по причине местного эффекта. У ковида другая история, — пояснил Николай Крючков. — Здесь речь идет о том, что повреждается первичная часть обонятельного анализатора — рецепторы и нервные пути, нейроны, которые проводят нервное возбуждение от этих рецепторов. Глубина повреждения, как правило, такова, что человек теряет обоняние не полностью, а частично, но в связи с особенностью обработки информации в мозгу воспринимает это по-другому. Такова особенность действия вируса.

Также эксперт объяснил, почему об усилении обоняния как о побочном эффекте постковида широко заговорили только в последнее время: — Принцип очень простой. Накапливаются люди, которые переболели острым ковидом, кроме того, не у всех людей с первого раза происходят изменения обоняния. Но главная проблема в том, что это довольно стойкие нарушения — они либо проходят в течение полугода, либо считаются условно постоянными. Эти люди всё больше переболевали, и количество заболевших с такими нарушениями накапливалось.

Перед самым окончанием пандемии, в конце апреля, Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса. Получившая неофициальное название «арктур» версия ковида — это очередная мутация штамма омикрон, который вы можете помнить по волне зимой 2021–2022 годов.

