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    «Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща». На газоне в Уфе воцарился Валерий II

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    Постамент на улице Мустая Карима в Уфе, на котором красовался клещ Валера, пустовал недолго. Теперь на газоне восседает его миниатюрный серебряный преемник — Валерий II Валериевич, сообщает 15 июня в телеграм-канале пресс-служба администрации города.

    «Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», — иронизирует пресс-служба.

    Официальный канал администрации городского округа г. Уфа

    Предшественник Валерия II около двух с половиной лет обитал на газоне улицы Мустая Карима. Предположительно, в конце мая его украли двое школьников. Юноша и девушка в праздничной форме с лентами выпускников попали в объектив камеры видеонаблюдения. Усовестить похитителей Валеры пытался Роспотребнадзор, однако пока их так и не нашли, после чего автор скульптурки — уфимский путешественник Олег Чегодаев решил изготовить новую.

    Миниатюрный памятник ставшему интернет-мемом клещу установил в сентябре 2020 года уфимский путешественник Олег Чегодаев, который признавался, что решил провести своеобразный социальный эксперимент, чтобы проверить, как долго клещ проживет на газоне.

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    Клещ ВалераПамятник клещу Валере
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