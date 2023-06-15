«Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща». На газоне в Уфе воцарился Валерий II

Постамент на улице Мустая Карима в Уфе, на котором красовался клещ Валера, пустовал недолго. Теперь на газоне восседает его миниатюрный серебряный преемник — Валерий II Валериевич, сообщает 15 июня в телеграм-канале пресс-служба администрации города.



«Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», — иронизирует пресс-служба.

