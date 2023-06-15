«Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща». На газоне в Уфе воцарился Валерий II

Постамент на улице Мустая Карима в Уфе, на котором красовался клещ Валера, пустовал недолго. Теперь на газоне восседает его миниатюрный серебряный преемник — Валерий II Валериевич, сообщает 15 июня в телеграм-канале пресс-служба администрации города.
«Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща», — иронизирует пресс-служба.
Официальный канал администрации городского округа г. Уфа
Предшественник Валерия II около двух с половиной лет обитал на газоне улицы Мустая Карима. Предположительно, в конце мая его украли двое школьников. Юноша и девушка в праздничной форме с лентами выпускников попали в объектив камеры видеонаблюдения. Усовестить похитителей Валеры пытался Роспотребнадзор, однако пока их так и не нашли, после чего автор скульптурки — уфимский путешественник Олег Чегодаев решил изготовить новую.