Роспотребнадзор просит вернуть клеща Валеру на газон в Уфе

Усовестить похитителей миниатюрной серебряной скульптуры клеща Валеры попытался Роспотребнадзор. В своем телеграм-канале ведомство 24 мая обратилось с просьбой вернуть клеща на место.
Паукообразное около двух с половиной лет простояло на газоне улицы Мустая Карима в Уфе. Предположительно, накануне его украли двое школьников. Юноша и девушка в праздничной форме с лентами выпускников попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Башкирское МВД уже проводит проверку, рассказали в Роспотребнадзоре, добавив, что памятник считается одним из символов города и до вчерашнего дня напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами.