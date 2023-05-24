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    Роспотребнадзор просит вернуть клеща Валеру на газон в Уфе

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    Усовестить похитителей миниатюрной серебряной скульптуры клеща Валеры попытался Роспотребнадзор. В своем телеграм-канале ведомство 24 мая обратилось с просьбой вернуть клеща на место.

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    Паукообразное около двух с половиной лет простояло на газоне улицы Мустая Карима в Уфе. Предположительно, накануне его украли двое школьников. Юноша и девушка в праздничной форме с лентами выпускников попали в объектив камеры видеонаблюдения.

    Башкирское МВД уже проводит проверку, рассказали в Роспотребнадзоре, добавив, что памятник считается одним из символов города и до вчерашнего дня напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами.

    Фото: Телеграм-канал Роспотребнадзора

    Миниатюрный памятник ставшему интернет-мемом клещу установил в сентябре 2020 года уфимский путешественник Олег Чегодаев, который признавался, что решил провести своеобразный социальный эксперимент, чтобы проверить, как долго клещ проживет на газоне.

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    Клещ ВалераМиниатюрный памятникУфаРоспотребнадзор
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