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    В Уфе сезон шашлыков начинается без клеща Валеры. Миниатюрный памятник украли

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    В Уфе похитили миниатюрную скульптуру клеща Валеры, который был установлен на газоне улицы Мустая Карима. Паукообразное из серебра 925 пробы приглянулось паре в праздничной форме и с характерной красной лентой выпускников через плечо, пишет 23 мая Ufa1.RU.

    Вероятные похитители попали в объектив камеры видеонаблюдения. Дождавшись, пока за ними никто не будет наблюдать, они повозились возле клеща и ушли, после чего скульптура исчезла.

    Миниатюрный памятник ставшему интернет-мемом клещу установил в сентябре 2020 года уфимский путешественник Олег Чегодаев, который признавался, что решил провести своеобразный социальный эксперимент, чтобы проверить, как долго клещ проживет на газоне.

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