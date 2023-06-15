Строительный кран с крановщицей в кабине рухнул в Новосибирске. Женщина погибла

Строительный кран рухнул на стройке жилого комплекса в Новосибирске 15 июня. Инцидент произошел на улице Владимира Заровного. Упавшая строительная техника повредила припаркованные машины. Крановщица получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, пишет NGS.RU. Информацию о гибели женщины подтверждает Минздрав региона.
Как утверждают очевидцы происшествия, кран по рельсам ездил слева направо вдоль стройки, после чего начал двигаться слишком быстро и рухнул.
Установлено, что погибла 57-летняя крановщица. По предварительной информации, повреждены 8 автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по