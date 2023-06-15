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    Строительный кран с крановщицей в кабине рухнул в Новосибирске. Женщина погибла

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    Строительный кран рухнул на стройке жилого комплекса в Новосибирске 15 июня. Инцидент произошел на улице Владимира Заровного. Упавшая строительная техника повредила припаркованные машины. Крановщица получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, пишет NGS.RU. Информацию о гибели женщины подтверждает Минздрав региона.

    Фото: NGS.RU
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    Как утверждают очевидцы происшествия, кран по рельсам ездил слева направо вдоль стройки, после чего начал двигаться слишком быстро и рухнул.

    NGS.RU

    Установлено, что погибла 57-летняя крановщица. По предварительной информации, повреждены 8 автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

    Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Фото: NGS.RU

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