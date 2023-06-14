Кто теперь управляет внутренней политикой в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга создал новое управление — ведомство, которое отвечает за внутреннюю политику. Подчиняться оно будет вице-губернатору Борису Пиотровскому, хотя ещё на прошлой неделе казалось, что «политическим» вице-губернатором назначили ближайшую соратницу Александра Беглова Наталью Чечину. Как это понимать, разбиралась «Фонтанка».



В июле 2022 года «политический» вице-губернатор Максим Мейксин покинул этот пост и возглавил горизбирком. Формально должности «политический» заместитель губернатора» не существует. Это понятийное определение для чиновника, который отвечает за политическую повестку, выборы, муниципальные дела и так далее. Полномочия Мейксина тогда переложили на плечи «культурного» вице-губернатора Бориса Пиотровского. Некоторые собеседники «Фонтанки» в Смольном были уверены, что это только до того момента, когда будет найден и согласован другой кандидат. Дело в том, что фигуру «политического» вице-губернатора обычно утверждают в профильном управлении в Кремле. Но в итоге Пиотровский своим примером доказал известный постулат про временное и постоянное. Знающие люди, впрочем, утверждали, что не только он один влияет на политику в городе, но и спикер петербургского парламента Александр Бельский — он сам в прошлом «политический» вице-губернатор.



В начале июня в сложившийся порядок вмешалось назначение Натальи Чечиной вице-губернатором. Она — давняя соратница Александра Беглова, работала с ним ещё в администрации Курортного района. В последнее время была главой горизбиркома, а затем комитета по территориальному развитию (он отвечает за взаимодействие с районами и муниципалитетами и фактически тоже является органом внутренней политики, в числе прочего, например, там раньше помогали организовывать патриотические митинги). В постановлении о назначении Чечиной говорилось, что в подчинение ей переходят молодёжная политика, социальная политика и комитет по территориальному развитию. «Молодежка» и КТР до этого были у Пиотровского. В связи с этим могло сложиться впечатление, будто Чечина забрала у него знамя политики. Однако, отмечает один из собеседников, выборы, то есть горизбирком, продолжил курировать Пиотровский, как и, например, всё, что связано с медиа и печатью.



В первый день экономического форума, когда в Петербург приехали высокие чиновники, Александр Беглов заявил о ещё одном решении — создании Управления по внутренней политике внутри администрации губернатора. Его подчинили также Борису Пиотровскому. Таким образом, в городе будто бы оказалось как минимум два центра влияния на политические решения. «У нас это не первое направление, где несколько руководителей», — заметил один из собеседников «Фонтанки». Другой был более конкретен: фактически ничего не поменялось, и расклад сил остался прежним, заявил он, роль «политического» вице- по-прежнему принадлежит Борису Пиотровскому. Неофициально собеседники утверждают, что удивляться новой конструкции не надо — нет никакой константы, всё меняется, а внутренняя политика — это в какой-то мере и культура, и стройка, и даже спорт, а ещё взаимодействие с новыми регионами. «Новое управление фактически будет собирать и контролировать все эти аспекты, а ещё взаимодействовать с федералами», — рассказал один из собеседников, знакомый с новым раскладом.



Помимо президентских и, возможно, затем и губернаторских и муниципальных выборов новому ведомству предстоит решить ещё как минимум один проблемный вопрос — муниципальную реформу. Суть её — в уменьшении количества муниципалитетов со 111 до 60–70, а то и меньше. В этом случае неизбежно окажутся сломаны давно наработанные связи, схемы и перетасуются насиженные места. По данным «Фонтанки», Наталья Чечина (её сын сейчас и сам возглавляет муниципалитет Зеленогорска) видит реформу несколько иначе, чем другие участники процесса. «Судя по всему, нас ждёт интрига», — предположил один из источников «Фонтанки». Другой собеседник считает, что Чечину всего лишь наградили должностью вице-, но по факту влиять ни на что она не будет.



Официально в Смольном «Фонтанке» порекомендовали читать пресс-релизы и искать ответы на все вопросы там.

Ксения Клочкова

