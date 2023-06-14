Крупнейшие мировые бренды резко подешевели, Google сразу на 30%

Самые дорогие бренды мира существенно потеряли в цене за прошедший год, передают СМИ 14 июня со ссылкой на рейтинг Kantar BrandZ.



Стоимость лидера рейтинга — Apple — составила 880 млрд долларов, за год она снизилась на 7%. Второе место в рейтинге самых дорогих брендов занял Google стоимостью 578 млрд долларов, который за год снизился в цене на 30%, следом идет бренд Microsoft стоимостью 502 млрд долларов, за год стоимость компании снизилась на 7%.

В рейтинг самых дорогих брендов мира также вошли: Amazon, McDonald`s, Visa, Tencent, Louis Vuitton, MasterСard и Coca-Cola.