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    ПМЭФ-2023

    «На ближайшие 10 лет беспокоиться не о чем». На ПМЭФ-2023 рассказали, когда беспилотные авто оставят «без хлеба» дальнобойщиков

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    5 комментариев

    В ближайшие 10 лет беспилотные грузовики не оставят без работы водителей-дальнобойщиков. Такое мнение высказал в ходе ПМЭФ-2023 14 июня Вадим Филатов, заместитель директора логистической компании «ПЭК», которая принимает участие в тестировании беспилотных грузовиков на трассе М-11.

    По его словам, сейчас «автопарки испытывают колоссальный "голод" водителей». Их средний возраст составляет 58–62 года, а престиж профессии падает. В итоге от 3 до 5% автопарка крупных перевозчиков простаивает, потому что автомобилями некому управлять. «На ближайшие 10 лет нашим водителям беспокоиться не о чем. Грузов, перевозчиков и машин больше, чем желающих быть водителями», — сказал Вадим Филатов.

    Напомним, сегодня на трассе М-11 из Петербурга запустили КАМАЗы-беспилотники. Пока за движением машины будут следить два водителя-оператора. Однако к 2025–2026 году начнут тестировать полностью автономные грузовики, отметил в ходе ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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    Комментарии 5

    Гость14 Июн 2023 в 18:46
    Ржунемогу,в голос!)))
    +1−0
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