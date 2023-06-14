«На ближайшие 10 лет беспокоиться не о чем». На ПМЭФ-2023 рассказали, когда беспилотные авто оставят «без хлеба» дальнобойщиков

В ближайшие 10 лет беспилотные грузовики не оставят без работы водителей-дальнобойщиков. Такое мнение высказал в ходе ПМЭФ-2023 14 июня Вадим Филатов, заместитель директора логистической компании «ПЭК», которая принимает участие в тестировании беспилотных грузовиков на трассе М-11 .



По его словам, сейчас «автопарки испытывают колоссальный "голод" водителей». Их средний возраст составляет 58–62 года , а престиж профессии падает. В итоге от 3 до 5% автопарка крупных перевозчиков простаивает, потому что автомобилями некому управлять. «На ближайшие 10 лет нашим водителям беспокоиться не о чем. Грузов, перевозчиков и машин больше, чем желающих быть водителями», — сказал Вадим Филатов.

