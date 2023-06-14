«На ближайшие 10 лет беспокоиться не о чем». На ПМЭФ-2023 рассказали, когда беспилотные авто оставят «без хлеба» дальнобойщиков

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По его словам, сейчас «автопарки испытывают колоссальный "голод" водителей». Их средний возраст составляет
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По его словам, сейчас «автопарки испытывают колоссальный "голод" водителей». Их средний возраст составляет
14 июня 2023, 12:07
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