Вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна подозревают в сексуальном насилии. Проверку начала прокуратура Берлина

Фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна подозревают в сексуальных домогательствах и насильственных действиях сексуального характера. Проверку по
В конце мая этого года немецкие СМИ писали о фанатке группы из Ирландии, которая обвиняла музыканта в домогательствах после выступления в Вильнюсе. Девушка утверждала, что на отказ Линдеманн якобы отреагировал «крайне агрессивно», а также говорила о наркотике, подмешанном в напиток. При этом она добавляла, что никаких веских доказательств того, что ее целенаправленно одурманили, у нее нет, а аптечный тест на наркотики показал отрицательный результат.
Представитель Rammstein после этого заявил, что рассказ девушки не соответствует действительности и ни о каких официальных обвинениях и разбирательствах речь не идет.
После этого в нескольких СМИ Германии вышли материалы, в которых утверждалось, что случившееся с фанаткой не случайность, а закономерность и происходит на регулярной основе. Девушек для вечеринок, как сообщается в материалах, отбирают на специальных кастингах. Несколько из них рассказали журналистам о случившемся на условиях анонимности.
На фоне этих скандалов сотрудничество с фронтменом прекратило издательство