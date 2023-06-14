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    Каршеринг, высекая искры, лег на крышу на площади Победы. ДТП попало на видео

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    «Фонтанка.ру»

    Зрелищное ДТП с каршерингом запечатлела в ночь с 13 на 14 июня камера видеонаблюдения в Московском районе Петербурга. Чудом авария обошлась без серьезных последствий.

    Каршеринговый кроссовер перевернулся на крышу на площади Победы. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, как арендная машина на приличной скорости вылетела с Московского проспекта на кольцо. Автомобиль в поворот входить не стал и по касательной наехал на поребрик вокруг мемориала. После этого кроссовер с искрами завалился сначала на бок, затем на крышу и в таком положении, крутясь, уехал через все полосы почти к противоположному тротуару.

    К перевернутой машине тут же бросились очевидцы — другие водители и пешеходы. По данным петербургского главка, ДТП обошлось без пострадавших.

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