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    Налетал на 40 тысяч. Оштрафован фермер, который сделал в поле огромную надпись «Я русский»

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    Нижегородского фермера оштрафовали за огромную надпись «Я русский», передаёт 13 мая портал NN.RU. Напомним, надпись фермер Николай Щелоков выполнил в поле трактором, а процесс запечатлел с воздуха с помощью квадрокоптера. Видео стало популярым.

    К содержанию надписи претензий у правоохранительных органов не возникло, а вот к методу видеофиксации вопросы появились. Еще в октябре прошлого года в Нижегородской области регионе ввели запрет на использование беспилотников.

    В итоге за применение коптера Николая оштрафовали на 40 тысяч рублей. По словам мужчины, он сразу же оплатил штраф. При этом фермер уверяет, что при записи ролика о запрете не знал.

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    КоптерЗапретШтрафФермер
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