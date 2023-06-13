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    А так можно? Петербуржцы сообщают об аэростате над городом

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    Аэростат в районе Шушар, Пулково и Пушкиным заметили бдительные жители Петербурга. Некоторые даже рассказали об обращении в полицию.

    Сообщения о странном в небе над городом начали поступать в редакцию «Фонтанки» 12 июня.

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    «В Верхних Шушарах летает дирижабль. В двух км от аэропорта. Бдительный муж позвонил в полицию», — рассказала Дарья.

    Ей вторила Александра: «Ничего необычного, просто дирижабль над экспо».

    читательница «Фонтанки» Дарья

    «Фонтанка» присмотрелась и вспомнила: об похожих аэростатах уже рассказывали пресс-службы Росгвардии и МВД.

    Так, в 2020-м Росгвардейцы сообщали о запуске в Подмосковье высотного комплекса видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Поднимается на высоту 300 метров, дальность видения — до 5 километров. Тогда комплекс использовали для того, чтобы находить нарушителей режима самоизоляции.

    Год спустя МВД рассказывало об аэростате, который помогает не только фиксировать нарушения ПДД днем и ночью, но и оперативно передает информацию ближайшим нарядам ДПС.

    Кстати, «ОКО» помогал правоохранителям и на крупных мероприятиях: во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, на авиакосмическом салоне МАКС и даже фестивале «Нашествие».

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    АэростатПетербург
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