А так можно? Петербуржцы сообщают об аэростате над городом

Сообщения о странном в небе над городом начали поступать в редакцию «Фонтанки» 12 июня.

Аэростат в районе Шушар, Пулково и Пушкиным заметили бдительные жители Петербурга. Некоторые даже рассказали об обращении в полицию.

«В Верхних Шушарах летает дирижабль. В двух км от аэропорта. Бдительный муж позвонил в полицию», — рассказала Дарья.

Ей вторила Александра: «Ничего необычного, просто дирижабль над экспо».

«Фонтанка» присмотрелась и вспомнила: об похожих аэростатах уже рассказывали пресс-службы Росгвардии и МВД.

Так, в 2020-м Росгвардейцы сообщали о запуске в Подмосковье высотного комплекса видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Поднимается на высоту 300 метров, дальность видения — до 5 километров. Тогда комплекс использовали для того, чтобы находить нарушителей режима самоизоляции.

Год спустя МВД рассказывало об аэростате, который помогает не только фиксировать нарушения ПДД днем и ночью, но и оперативно передает информацию ближайшим нарядам ДПС.



Кстати, «ОКО» помогал правоохранителям и на крупных мероприятиях: во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, на авиакосмическом салоне МАКС и даже фестивале «Нашествие».