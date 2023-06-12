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    Спортсмен прыгнул с башни «Лахта Центра». Посмотрите, как раскрылся парашют в цветах триколора

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    Захватывающее дух видео опубликовал телеграм-канал «Лахта Центра» 12 июня. В нем мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов совершил прыжок с парашютом в цветах российского флага со шпиля небоскреба.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Рекорд по затяжному прыжку с парашютом со здания высотой 371 метр был поставлен в честь Дня России. По словам Сергея, здание «Лахта Центр» не только самое высокое, но и довольно сложное из-за формы: сверху оно значительно уже, чем внизу, а значит в начале прыжка требуется отлететь как можно дальше. Спиральная форма добавляет неожиданностей с направлением воздушных потоков. Однако спортсмену удалось поймать нужный ветер и приземлиться в правильную точку.

    «Россия — лучшая», — заявил он, оказавшись на земле.

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    Лахта ЦентрПарашют
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