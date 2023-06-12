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    Осторожный, но любознательный Ёжка. В Московский зоопарк привезли волка, спасенного от контрабандистов

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    В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка привезли волка, спасенного от перекупщиков и контрабандистов. Как сообщает пресс-служба 12 июня, зверю по имени Ёжка пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером 1,5 м на 2,5 м.

    Московский зоопарк

    В октябре прошлого года в зоопарк поступило обращение от правоохранительных органов с просьбой принять на содержание волка и других животных, изъятых у перекупщиков. Затем было выпущено соответствующее постановление Росприроднадзора.

    Волк в целом здоров, помощь ветврачей ему не понадобилась. «Сейчас он получает 2 кг различного отборного мяса в день. Один день – перерыв, так как в природе хищники питаются не ежедневно», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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    Приехав в зоопарк, Ёжка сначала немного нервничал, но быстро освоился на новой территории. «Он осторожный, но любознательный и активный. Не очень любит игрушки, предпочитает общаться с зоологами – когда те приходят заниматься с ним», - отмечают в зоопарке. Впрочем, волк не особенно любит тренинги и пока научился лишь переходить из одной части вольера в другую, чтобы можно было прибраться и оставить еду.

    Зверя разместили во временном помещении с открытым верхом. Но внутри предусмотрены укрытия, куда он может спрятаться в любой момент. В будущем Ёжка сможет переехать в более комфортный вольер.

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