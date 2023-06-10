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    Это все скандинавский антициклон. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам от этой прохладной субботы

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    3 комментария

    В субботу, 10 июня, погоду в Санкт-Петербурге сформирует скандинавский антициклон. Сегодня ожидается малооблачная и сухая погода, с температурой на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха 15–17 градусов. Подует северо-восточный ветер — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «В воскресенье без осадков, ночью +5…+7 градусов, по области местами заморозки до -1 градуса, днем +18…+20 градусов», — говорится в предварительном прогнозе Леуса на 11 июня.

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    Комментарии 3

    Гость10 Июн 2023 в 10:29
    Опять Запад гадит...
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