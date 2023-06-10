Это все скандинавский антициклон. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам от этой прохладной субботы

В субботу, 10 июня, погоду в Санкт-Петербурге сформирует скандинавский антициклон. Сегодня ожидается малооблачная и сухая погода, с температурой на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха 15–17 градусов. Подует северо-восточный ветер — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

«В воскресенье без осадков, ночью +5…+7 градусов, по области местами заморозки до -1 градуса, днем +18…+20 градусов», — говорится в предварительном прогнозе Леуса на 11 июня.

