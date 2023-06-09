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    Власти рассказали, как долго может продолжаться подъем воды в районе Каховской ГЭС

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    На 9 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 5,8 тысячи человек, число жертв выросло до восьми. Подъем воды может продолжаться до 10 суток, сообщил в своем telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток», — заявил он.

    Сальдо утверждает, что Украина сбрасывает воду с находящейся выше по течению ДнепроГЭС, что усугубляет ситуацию в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах — там уровень затопления достигает 12 метров. В Новой Каховке вода спала на 2,5 метра и сейчас составляет 9,5 метра.

    В Каховском водохранилище уровень воды установился на отметке 5 метров, говорит Сальдо. Он добавляет, что существует угроза обмеления Каховского магистрального канала, что может привести к ограничению подачи питьевой воды жителям Ивановска, где проживает порядка 4 тыс. человек. Представители администрации решили организовать подачу воды через артезианские скважины и наладить доставку питьевой воды.

    Эвакуация затруднена обстрелами, однако спасатели эффективно справляются с задачей по спасению населения, отмечает губернатор.

    Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня — тогда нерегулируемый поток воды оказался в населенных пунктах, расположенных южнее Каховки. На подконтрольных России территориях был введен режим ЧС, началась эвакуация мирного населения.

    Россия и Украина обвиняют друг друг в прорыве гидроэлектростанции. Российский Следственный комитет по факту подрыва плотины возбудил дело о теракте.

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    Каховская ГЭС
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