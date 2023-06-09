Власти рассказали, как долго может продолжаться подъем воды в районе Каховской ГЭС

На 9 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 5,8 тысячи человек, число жертв выросло до восьми. Подъем воды может продолжаться до 10 суток, сообщил в своем telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



«Всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток», — заявил он.



Сальдо утверждает, что Украина сбрасывает воду с находящейся выше по течению ДнепроГЭС, что усугубляет ситуацию в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах — там уровень затопления достигает 12 метров. В Новой Каховке вода спала на 2,5 метра и сейчас составляет 9,5 метра.

