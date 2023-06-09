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    Норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв перед разрушением Каховской ГЭС

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    Норвежская сейсмическая группа (NORSAR) проанализировала сигналы региональных станций после обрушения плотины Каховской ГЭС и пришла к выводу, что на гидроэлектростанции произошел взрыв магнитудой от 1 до 2. Об этом специалисты рассказали 8 июня.

    По данным сейсмологов, четкие сигналы зафиксированы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени. Время и координаты (46.7776, 33.37) совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Норвежцы воспользовались данными сейсмологической румынской станции, которая находится на расстоянии 620 километров, и зафиксировали взрыв магнитудой от 1 до 2.

    Каховская ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона, рухнула ночью 6 июня. По версии российских властей, верхняя часть плотины была разрушена в результате серии ударов со стороны Украины. Одна из целей подрыва — лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией. Министр обороны Сергей Шойгу также обвинил в подрыве гидроэлектростанции Киев, поскольку ВСУ ослабили свои позиции на Херсонском направлении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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