Норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв перед разрушением Каховской ГЭС

Норвежская сейсмическая группа (NORSAR) проанализировала сигналы региональных станций после обрушения плотины Каховской ГЭС и пришла к выводу, что на гидроэлектростанции произошел взрыв магнитудой от 1 до 2. Об этом специалисты рассказали 8 июня.



По данным сейсмологов, четкие сигналы зафиксированы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени. Время и координаты (46.7776, 33.37) совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Норвежцы воспользовались данными сейсмологической румынской станции, которая находится на расстоянии 620 километров, и зафиксировали взрыв магнитудой от 1 до 2.