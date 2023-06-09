В центре Киева ограбили атташе посольства США

Атташе посольства США на Украине обратился в полицию вечером в среду, 7 июня. Он пожаловался, что его обокрали в Киеве в парке имени Шевченко. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

У дипломата украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. Злоумышленники успели снять с одной из них 400 долларов.

Украинское издание со ссылкой на источник приводит и другую версию событий. Американский атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял вещи. Однако они были застрахованы, поэтому он обратился ради страхового возмещения.

