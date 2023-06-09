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    В центре Киева ограбили атташе посольства США

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    7 комментариев

    Атташе посольства США на Украине обратился в полицию вечером в среду, 7 июня. Он пожаловался, что его обокрали в Киеве в парке имени Шевченко. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    У дипломата украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. Злоумышленники успели снять с одной из них 400 долларов.

    Украинское издание со ссылкой на источник приводит и другую версию событий. Американский атташе находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял вещи. Однако они были застрахованы, поэтому он обратился ради страхового возмещения.

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    Комментарии 7

    Гость09 Июн 2023 в 10:04
    туда ему и дорога
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