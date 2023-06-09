Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч сайтов из-за недостоверной информации о конфликте на Украине

С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ примерно к 206 тысячам сайтов. Об этом рассказал заместитель главы регулятора Вадим Субботин, передает 9 июня РИА Новости.
По его словам, на этих ресурсах находились недостоверные материалы о спецоперации, дискредитирующие ВС РФ.
«Это примерно 206 тысяч страниц с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация вооруженных сил РФ, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — сказал он.
Также Субботин добавил, что сейчас все ресурсы заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Такую работу РКН проводит ежедневно с начала спецоперации на Украине.