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    Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч сайтов из-за недостоверной информации о конфликте на Украине

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    С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ примерно к 206 тысячам сайтов. Об этом рассказал заместитель главы регулятора Вадим Субботин, передает 9 июня РИА Новости.

    По его словам, на этих ресурсах находились недостоверные материалы о спецоперации, дискредитирующие ВС РФ.

    «Это примерно 206 тысяч страниц с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация вооруженных сил РФ, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — сказал он.

    Также Субботин добавил, что сейчас все ресурсы заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Такую работу РКН проводит ежедневно с начала спецоперации на Украине.

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