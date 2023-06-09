ТАСС: Победитель «Битвы экстрасенсов» задержан Следственным комитетом РФ

Победитель 13 сезона телешоу «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящая фамилия — Буриков) задержан «по подозрению в подготовке к вступлению в «Русский добровольческий корпус», который является частью Вооруженных сил Украины». Об этом 8 июня сообщил ТАСС по ссылкой на правоохранительные органы.



По информации ТАСС, задержание провели сотрудники Следственного комитета РФ.



«При поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в «Русский добровольческий корпус»», — цитирует ТАСС анонимного собеседника.

