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    ТАСС: Победитель «Битвы экстрасенсов» задержан Следственным комитетом РФ

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    Победитель 13 сезона телешоу «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов (настоящая фамилия — Буриков) задержан «по подозрению в подготовке к вступлению в «Русский добровольческий корпус», который является частью Вооруженных сил Украины». Об этом 8 июня сообщил ТАСС по ссылкой на правоохранительные органы.

    По информации ТАСС, задержание провели сотрудники Следственного комитета РФ.

    «При поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в «Русский добровольческий корпус»», — цитирует ТАСС анонимного собеседника.

    Напомним, во время съёмок в программе «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов называл себя «славянским магом-язычником», «последователем культа Велеса».

    После шоу он получил известность, которую затем успешно монетизировал. Волхов позиционировал себя как бизнесмен, проводил для своих поклонников «семинары по управлению судьбой».

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    Дмитрий ВолховСК РФЗадержаниеРусский добровольческий корпус
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