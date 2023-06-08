В России увеличилось число погибших от отравления сидром

Общее число отравившихся суррогатным сидром в России достигло 97 человек. Из них 31 — скончались, а три пациента остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии, сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Один пациент выписан после лечения, еще 25 отравившихся остаются в тяжелом состоянии.



Отравления зарегистрированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии.



Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов — был арестован.

