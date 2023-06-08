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    В России увеличилось число погибших от отравления сидром

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    Общее число отравившихся суррогатным сидром в России достигло 97 человек. Из них 31 — скончались, а три пациента остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии, сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Один пациент выписан после лечения, еще 25 отравившихся остаются в тяжелом состоянии.

    Отравления зарегистрированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии.

    Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов — был арестован.

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