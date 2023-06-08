ИРИ в Москве объявил победителей Национальной премии интернет-контента

В столице прошла церемония награждения II Национальной премии интернет-контента. Награды Института развития интернета (ИРИ) были вручены в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Во второй части награждения (первая прошла в мае) победителей объявили в 10 основных номинациях, трех тематических и семи специальных.
«Среди победителей премии, выбранных в этом году в 36 номинациях, — авторы, блогеры, режиссеры, продюсеры, которые создают в Рунете критическую массу созидательного контента, а это, в свою очередь, меняет тренды цифровой среды и задает их», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
В основных номинациях награды, в частности, получили «Нулевой пациент» как лучший сериал и «Чемпион мира» — как фильм. Лучшим блогом стал «Куда глаза глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, рассказывающим о путешествии по России. Среди документальных проектов победителем стала «История финансов России», идея создания которой принадлежит главе Минфина Антону Силуанову.
За международный успех были награждены короткометражка «Выход» (в этом году была номинирована на «Оскар») и «Шоу ВиЛ» Вована и Лексуса.
Лучшим телеграм-каналом была названа «Readovka», дебютом года стал фильм «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне». Среди журналистских проектов в интернете победу одержал Павел Зарубин с программой «Москва. Кремль. Путин». Музыкальным треком названа песня Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем».